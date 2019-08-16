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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Бишкекский горсуд оставил Атамбаева под стражей до 26 августа

09:24 16.08.2019
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© Sputnik / Бактияр Бердибеков / Перейти в фотобанкОбращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
Обращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
© Sputnik / Бактияр Бердибеков
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БИШКЕК, 16 авг - РИА Новости. Бишкекский городской суд оставил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева под стражей до 26 августа, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Слесарев.
Ранее, 8 августа, Первомайский районный суд столицы заключил бывшего главу государства под стражу в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности сроком до 26 августа. Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев во вторник обжаловал это решение в вышестоящей инстанции - Бишкекском горсуде. Коллегия горсуда в пятницу провела выездное заседание в здании Госкомитета Нацбезопасности республики.
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"Мера пресечения экс-президента оставлена прежней. Он под стражей до 26 числа. Мы считаем это очередное решение незаконным", - заявил адвокат.
Бывшему главе Киргизии вручены уведомления о подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Всего он проходит обвиняемым по 12 уголовным делам, среди которых - убийство, организация массовых беспорядков, коррупция и другие.
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Спецслужбы Киргизии 7 августа начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
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