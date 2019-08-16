Бишкекский горсуд оставил Атамбаева под стражей до 26 августа

БИШКЕК, 16 авг - РИА Новости. Бишкекский городской суд оставил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева под стражей до 26 августа, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Слесарев.

Ранее, 8 августа, Первомайский районный суд столицы заключил бывшего главу государства под стражу в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности сроком до 26 августа. Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев во вторник обжаловал это решение в вышестоящей инстанции - Бишкекском горсуде. Коллегия горсуда в пятницу провела выездное заседание в здании Госкомитета Нацбезопасности республики.

"Мера пресечения экс-президента оставлена прежней. Он под стражей до 26 числа. Мы считаем это очередное решение незаконным", - заявил адвокат.

Бывшему главе Киргизии вручены уведомления о подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Всего он проходит обвиняемым по 12 уголовным делам, среди которых - убийство, организация массовых беспорядков, коррупция и другие.

Спецслужбы Киргизии 7 августа начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.