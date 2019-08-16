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РИА Новости

Спасателей направили в четыре района Приморья, где бушует тайфун "Кроса"

09:19 16.08.2019 (обновлено: 19:39 16.08.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краюГидрологическая обстановка в Приморье. 16 августа 2019
Гидрологическая обстановка в Приморье. 16 августа 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краю
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг — РИА Новости. Группы спасателей направлены в четыре самых паводкоопасных района Приморья, где бушует тайфун "Кроса", сообщил журналистам замначальника ГУ МЧС России по Приморскому краю Александр Каплунов.
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье из-за выхода в Японское море тайфуна "Кроса". Он уже принес в районы края около 70 процентов месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. По данным синоптиков, тайфун пройдет по наиболее благоприятной для Приморья траектории — ближе к острову Хоккайдо, поэтому дождей выпадет меньше, чем если бы циклон прошел у побережья Приморского края.
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"Для недопущения ЧС в наиболее паводкоопасные четыре муниципальных образования выведено семь спасательных бригад, аэромобильные группировки. Они работают в Красноармейском районе, наводят лодочную переправу", — сказал Каплунов.
По его словам, спасатели отправлены также в Лазовский и Хасанский районы, сегодня у села Яконовка они в готовности развернуть лодочную переправу. Спасатели в том числе будут проводить оповещение у берега моря, где развернуты туристические базы и стихийные базы отдыха. Организована работа по доставке питания, медикаментов.
"Вчера медикаменты и продукты доставляли в отрезанные населенные пункты Красноармейского района", — отметил спасатель.
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