Спасателей направили в четыре района Приморья, где бушует тайфун "Кроса"

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг — РИА Новости. Группы спасателей направлены в четыре самых паводкоопасных района Приморья, где бушует тайфун "Кроса", сообщил журналистам замначальника ГУ МЧС России по Приморскому краю Александр Каплунов.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье из-за выхода в Японское море тайфуна "Кроса". Он уже принес в районы края около 70 процентов месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. По данным синоптиков, тайфун пройдет по наиболее благоприятной для Приморья траектории — ближе к острову Хоккайдо, поэтому дождей выпадет меньше, чем если бы циклон прошел у побережья Приморского края.

"Для недопущения ЧС в наиболее паводкоопасные четыре муниципальных образования выведено семь спасательных бригад, аэромобильные группировки. Они работают в Красноармейском районе, наводят лодочную переправу", — сказал Каплунов.

По его словам, спасатели отправлены также в Лазовский и Хасанский районы, сегодня у села Яконовка они в готовности развернуть лодочную переправу. Спасатели в том числе будут проводить оповещение у берега моря, где развернуты туристические базы и стихийные базы отдыха. Организована работа по доставке питания, медикаментов.