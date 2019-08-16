Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-16T12:23Z
https://ria.ru/20190816/1557559040.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155740/35/1557403532_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8bbf467317288074ed76be8cce118e33.jpg
РИА Новости

Bloomberg: американские санкции увеличили спрос на российскую нефть

09:00 16.08.2019 (обновлено: 12:23 16.08.2019)
16722
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Американские санкции против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к увеличению спроса на российскую марку сырой нефти, пишет Блумберг.
По данным агентства, с ноября 2018 по июль 2019-го российские нефтяные компании получили дополнительный доход в размере не менее 905 миллионов долларов.

"Расчет основан на разнице спреда марки Urals к Brent за период по сравнению со средним показателем за пять лет", — поясняет Блумберг.

Отмечается, что санкции увеличили спрос на российскую нефть из-за сокращения добычи стран ОПЕК и их партнеров. Обычно нефть марки Urals торговалась со скидкой по отношению к Brent. Однако с ноября прошлого года, когда США ограничили мировые покупки иранского сырья, скидка начала уменьшаться и в начале этого года Urals стала торговаться с премией.
Павильон компании Роснефть в конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
25 апреля, 08:00РИА Новости
Почему Запад ненавидит корпорацию "Роснефть"
В мае 2018 года США в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения и вновь ввели санкции против Ирана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Тегераном.
Исключения коснулись Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции. то есть до мая 2019 года Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку иранской нефти. Однако потом Белый дом не стал продлевать эти послабления.
Кроме того, в конце января США ввели санкции против национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировали активы и интересы компании в своей юрисдикции на семь миллиардов долларов, а также запретив сделки с ними. По данным Белого дома, компания потеряет еще 11 миллиардов на поставках нефти.
Расклад сил на мировом рынке нефти
1 августа 2018, 16:52РИА Новости
Расклад сил на мировом рынке нефти
2967836719
Обсудить 79
ОПЕКРоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
А почему рубль опять упал, неужто прибыль от богатств РФ течет в частные карманы, и потом РФ не является монополистом на рынке нефти, а значит другие поставщики тоже этим внезапным подорожанием во всю пользуются, в первую очередь ОАЭ, Ирак, Норвегия и др.
16 августа, 10:40
NAV I
64410128
Прикольно конечно.... КНДР у США ничего не закупает, и с КНДР не приключается судьба Ирака :) А то что США главный террорист планеты, это точняк. Я бы отписал "исключительный главнюк"! :))
16 августа, 11:54
БНБрутал Натурал
8000416
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп оценил состояние американской экономики
РИА
Новости
Банкноты номиналом 1 доллар США
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает с речью на мероприятии в Стамбуле
Эрдоган "сделал ставку на Путина" и победил Трампа
Предупреждающая табличка рядом с подземным хранилищем газа во Львовской области Украины
План-капкан. Киев нашел способ выжить без транзита российского газа
Лента
новостей
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси
Новейший беспилотник Охотник впервые пролетел в паре с истребителем
Минобороны показало полет беспилотника "Охотник" в паре с истребителем
Видеотрансляция пуска ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в Национальном центре управления обороной РФ
США заразились "комплексом жертвы". Кто виноват?
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму оценили стратегию Зеленского по "возвращению" полуострова
Президент США Дональд Трамп
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Старый город в Риге
Посольство России высмеяло Латвию из-за реакции на передачу "России 24"
Второй пилот самолета Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку в Жуковском
Второго пилота аварийно севшего в Подмосковье А321 госпитализировали
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе. 15 августа 2019
Госдеп пригрозил последствиями экипажу танкера Grace 1 с иранской нефтью
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Лолита Милявская
"Ничего не меняется". Лолита обрушилась с критикой на Зеленского
Командир лайнера Airbus А321 Дамир Юсупов во время общения с журналистами членов экипажа самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего жесткую посадку в поле у аэропорта Жуковский
Командир аварийно севшего А321 принес извинения пассажирам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Международные рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг Аргентины
00:43В аэропорту Вашингтона прокомментировали сбой в системе погранконтроля
00:41Пьяный москвич с топором потребовал от банка закрыть его кредит
00:38Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов
00:18Tesla отказалась комментировать ход расследования аварии на МКАД
00:16Помпео может принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
00:11В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля
23:52Украинские военные открыли огонь по двум населенным пунктам, заявили в ЛНР
23:49Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах
23:25Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
23:10Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
23:04Эмир Катара поприветствовал приглашение Путина на ПМЭФ-2020
23:03В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину
23:00Эксперт прокомментировал сообщения о намерении Трампа купить Гренландию
22:48К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев
22:46Посольство России обвинило США в обострении ситуации в Персидском заливе
22:45"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами
22:38Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху
22:20В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
22:17СК выяснит, как ребенок попал под колеса детского паровозика в Саратове
Лента новостейМолния