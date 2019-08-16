Bloomberg: американские санкции увеличили спрос на российскую нефть

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Американские санкции против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к увеличению спроса на российскую марку сырой нефти, пишет Американские санкции против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к увеличению спроса на российскую марку сырой нефти, пишет Блумберг

По данным агентства, с ноября 2018 по июль 2019-го российские нефтяные компании получили дополнительный доход в размере не менее 905 миллионов долларов.

"Расчет основан на разнице спреда марки Urals к Brent за период по сравнению со средним показателем за пять лет", — поясняет Блумберг.

Отмечается, что санкции увеличили спрос на российскую нефть из-за сокращения добычи стран ОПЕК и их партнеров. Обычно нефть марки Urals торговалась со скидкой по отношению к Brent. Однако с ноября прошлого года, когда США ограничили мировые покупки иранского сырья, скидка начала уменьшаться и в начале этого года Urals стала торговаться с премией.

В мае 2018 года США в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения и вновь ввели санкции против Ирана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Тегераном.

Исключения коснулись Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции. то есть до мая 2019 года Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку иранской нефти. Однако потом Белый дом не стал продлевать эти послабления.