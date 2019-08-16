Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах

ГОНКОНГ, 16 авг – РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Гонконге рекомендовало россиянам воздержаться от посещения мест массовых скоплений люди в связи с ожидаемыми новыми демонстрациями в городе.
"Настоятельно рекомендуем воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни протестов и митингов, а также следить за новостями при планировании поездок", - говорится в опубликованном сообщении на странице генконсульства в Facebook.
По информации, размещенной в социальных сетях, новые протестные акции в Гонконге запланированы на 16 августа в районе Central, 17 августа в районах Central, Hung Hom и To Kwa Wan, 18 августа в районах Causeway Bay – Central, Tsuen Wan и Kwai Tsing.
Ранее местные сообщили, что полиция запретила планируемый на воскресенье оппозиционерами масштабный марш, заявив, что организаторы не в состоянии обеспечить безопасность во время мероприятия. Тем не менее сама демонстрация, запланированная на десять вечера по местному времени, одобрена. Ожидается, что в ней примут участие не менее 300 тысяч человек.