Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах

По информации, размещенной в социальных сетях, новые протестные акции в Гонконге запланированы на 16 августа в районе Central, 17 августа в районах Central, Hung Hom и To Kwa Wan, 18 августа в районах Causeway Bay – Central, Tsuen Wan и Kwai Tsing.

Ранее местные сообщили, что полиция запретила планируемый на воскресенье оппозиционерами масштабный марш, заявив, что организаторы не в состоянии обеспечить безопасность во время мероприятия. Тем не менее сама демонстрация, запланированная на десять вечера по местному времени, одобрена. Ожидается, что в ней примут участие не менее 300 тысяч человек.