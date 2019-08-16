В Нижегородской области три человека погибли в ДТП

КАЗАНЬ, 16 авг - РИА Новости. Два грузовых и легковой автомобили столкнулись в Нижегородской области, в результате ДТП три человека погибли, ещё трое пострадали, сообщили РИА Новости в ГУМЧС России по региону.
"В Володарском районе Нижегородской области на 368-м километре трассы М-7 "Москва-Уфа" произошло столкновение двух грузовых и легкового автомобилей. В результате ДТП пострадали шесть человек, из них три человека погибли", - сказал собеседник агентства.
По информации МЧС, детей в числе пострадавших не было, пострадавшие госпитализированы. Причина и обстоятельства ДТП устанавливаются.