Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма

"Новая очередная стратегия реинтеграции не будет серьезным документом, способным хоть как-то повлиять на ситуацию и привнести что-то новое. Киевские власти продолжают наступать на одни и те же грабли, рассматривая Крым и Донбасс в одном пакете, тогда как вопрос по Крыму закрыт и Россия не намерена его обсуждать. Ожидать от Зеленского признания российского статуса Крыма – это из области фантастики. За пять лет формирования определенного политического режима с определенной идеологией в Украине было взращено множество политиков и политических сил. Инерция этого процесса велика, и для Зеленского идти против мейнстрима антироссийской политики, поддерживаемого Западом, смерти подобно", - сказал РИА Новости Батурин.