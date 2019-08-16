Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Разработка стратегии реинтеграции Крыма говорит о неготовности президента Украины Владимира Зеленского делать какие-либо шаги в сторону признания российского статуса полуострова и отойти от мейнстрима антироссийской политики, считает крымский политолог Денис Батурин.
Ранее заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что рабочая группа по вопросам реинтеграции оккупированных территорий будет разрабатывать стратегию по возвращению неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и Крыма. Ожидается, что к 2020 году будет наработан первый пакет инициатив главы государства.
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"Новая очередная стратегия реинтеграции не будет серьезным документом, способным хоть как-то повлиять на ситуацию и привнести что-то новое. Киевские власти продолжают наступать на одни и те же грабли, рассматривая Крым и Донбасс в одном пакете, тогда как вопрос по Крыму закрыт и Россия не намерена его обсуждать. Ожидать от Зеленского признания российского статуса Крыма – это из области фантастики. За пять лет формирования определенного политического режима с определенной идеологией в Украине было взращено множество политиков и политических сил. Инерция этого процесса велика, и для Зеленского идти против мейнстрима антироссийской политики, поддерживаемого Западом, смерти подобно", - сказал РИА Новости Батурин.
По его словам, новая стратегия реинтеграции Крыма и Донбасса выглядит как вариант отхода и забалтывания Минских соглашений по урегулированию.
"Для Зеленского, с точки зрения роли в истории, есть возможность прекратить огонь на Донбассе и начать обмен пленными. Я не думаю, что больше, он не то что сумеет, решится сделать", - подчеркнул политолог.