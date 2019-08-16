В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 авг – РИА Новости. По меньшей мере, четверо военнослужащих ВС Пакистана погибли за прошедшие сутки во время столкновений в спорном регионе Кашмир на границе с Индией, говорится в распространенном заявлении пакистанских военных.

Согласно этой информации, столкновения, которые начались в четверг, "привели к многочисленным раненым и повреждению укреплений".

В заявлении утверждается, что инициатором перестрелки стала индийская сторона. В Исламабаде заявили, что жертвами ответного огня со стороны Пакистана стали пятеро бойцов индийской армии. Нью-Дели достоверность этой информации опровергает.

В Джамму и Кашмире - единственном индийском штате, где большинство населения составляют мусульмане, - активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ - армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.

На прошлой неделе, 5 августа, президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. На следующий день эта инициатива была одобрена парламентом.