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РИА Новости

В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат

08:44 16.08.2019 (обновлено: 12:10 16.08.2019)
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© AP Photo / Dar YasinИндийские военные патрулируют город из-за напряженных отношений с Пакистаном
Индийские военные патрулируют город из-за напряженных отношений с Пакистаном
© AP Photo / Dar Yasin
Индийские военные патрулируют город из-за напряженных отношений с Пакистаном. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 авг – РИА Новости. По меньшей мере, четверо военнослужащих ВС Пакистана погибли за прошедшие сутки во время столкновений в спорном регионе Кашмир на границе с Индией, говорится в распространенном заявлении пакистанских военных.
Согласно этой информации, столкновения, которые начались в четверг, "привели к многочисленным раненым и повреждению укреплений".
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В заявлении утверждается, что инициатором перестрелки стала индийская сторона. В Исламабаде заявили, что жертвами ответного огня со стороны Пакистана стали пятеро бойцов индийской армии. Нью-Дели достоверность этой информации опровергает.
В Джамму и Кашмире - единственном индийском штате, где большинство населения составляют мусульмане, - активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ - армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
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На прошлой неделе, 5 августа, президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. На следующий день эта инициатива была одобрена парламентом.
Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против отмены особого статуса штата.
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