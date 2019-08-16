Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 авг – РИА Новости. Циклон, сформированный из тайфуна "Кроса", северной периферией в субботу захватит юг Сахалина, сообщает островное управление Росгидромета.
"В субботу погоду юга Сахалина определит циклон, сформированный из тайфуна "Кроса". Он образовался в Тихом океане, в пятницу он располагается в центральной части Японского моря и смещается на северо-восток, постепенно теряя силу. Днём в субботу он будет располагаться над Хоккайдо, захватывая северной периферией юг Сахалина", - отмечают синоптики.
Однако, по информации специалистов Сахгидромета, с севера на Сахалин и Охотское море распространяется антициклон, размывая дожди, связанные с циклоном и усиливая ветры восточной четверти.
"В субботу на юге Сахалина ожидается дождь, ветер до 15-20 метров в секунду, на побережьях до 24 метров. В воскресенье влияние циклона начнёт ослабевать, но ночью ещё сохранится небольшой дождь", - сообщается в пресс-релизе.