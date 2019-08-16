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РИА Новости

Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина

08:43 16.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГрузопассажирский причал в заливе Китовый на острове Итуруп
Грузопассажирский причал в заливе Китовый на острове Итуруп
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 авг – РИА Новости. Циклон, сформированный из тайфуна "Кроса", северной периферией в субботу захватит юг Сахалина, сообщает островное управление Росгидромета.
"В субботу погоду юга Сахалина определит циклон, сформированный из тайфуна "Кроса". Он образовался в Тихом океане, в пятницу он располагается в центральной части Японского моря и смещается на северо-восток, постепенно теряя силу. Днём в субботу он будет располагаться над Хоккайдо, захватывая северной периферией юг Сахалина", - отмечают синоптики.
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Однако, по информации специалистов Сахгидромета, с севера на Сахалин и Охотское море распространяется антициклон, размывая дожди, связанные с циклоном и усиливая ветры восточной четверти.
"В субботу на юге Сахалина ожидается дождь, ветер до 15-20 метров в секунду, на побережьях до 24 метров. В воскресенье влияние циклона начнёт ослабевать, но ночью ещё сохранится небольшой дождь", - сообщается в пресс-релизе.
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Охотское мореСахалинПроисшествия
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