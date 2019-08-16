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РИА Новости

В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду

08:41 16.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорожане на набережной в Севастополе в Крыму
Горожане на набережной в Севастополе в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал ожидаемым отказ украинских властей снять водную блокаду полуострова и возобновить поставку днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, так как официальный Киев не готов "воспринимать действительность и живет в параллельной реальности".
Ранее первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи в интервью украинским СМИ заявил, что власти Украины не намерены возобновлять поставку днепровской воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Он также отверг возможность переговоров на этот счет с крымскими властями.
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"Мы привыкли к этому, что киевские власти не готовы воспринимать действительность и живут в параллельной реальности. Эти заявления ожидаемы. Крымчане также не намерены вести переговоров с теми, кто не уважает и не готов принять их исторический выбор, сделанный пять лет назад, - жить в России. Нам не нужна поставка воды из Украины ценой собственного достоинства. Об этом Крым сказал еще пять лет назад. Тогда крымчане сказали, что если цена нашего выбора – это отсутствие днепровской воды, значит, мы готовы ее заплатить", - сказал РИА Новости Бобков.
По его словам, за последние годы ситуация с водообеспечением населения Крыма кардинально улучшилась.
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Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как Днепр берет свои истоки на территории России. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет заявил, что вопрос поставки днепровской воды в Крым должен быть выведен из политической плоскости, так как это экономически выгодно для всех сторон и может регулироваться путем заключения российско-украинского межгосударственного соглашения.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.
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