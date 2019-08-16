В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал ожидаемым отказ украинских властей снять водную блокаду полуострова и возобновить поставку днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, так как официальный Киев не готов "воспринимать действительность и живет в параллельной реальности".

Ранее первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи в интервью украинским СМИ заявил, что власти Украины не намерены возобновлять поставку днепровской воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Он также отверг возможность переговоров на этот счет с крымскими властями.

"Мы привыкли к этому, что киевские власти не готовы воспринимать действительность и живут в параллельной реальности. Эти заявления ожидаемы. Крымчане также не намерены вести переговоров с теми, кто не уважает и не готов принять их исторический выбор, сделанный пять лет назад, - жить в России. Нам не нужна поставка воды из Украины ценой собственного достоинства. Об этом Крым сказал еще пять лет назад. Тогда крымчане сказали, что если цена нашего выбора – это отсутствие днепровской воды, значит, мы готовы ее заплатить", - сказал РИА Новости Бобков.

По его словам, за последние годы ситуация с водообеспечением населения Крыма кардинально улучшилась.

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как Днепр берет свои истоки на территории России. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет заявил, что вопрос поставки днепровской воды в Крым должен быть выведен из политической плоскости, так как это экономически выгодно для всех сторон и может регулироваться путем заключения российско-украинского межгосударственного соглашения.