Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе

ГОНКОНГ, 16 авг – РИА Новости. Самый богатый человек Гонконга и один из богатейших людей мира миллиардер Ли Кашин (Ли Цзячэн - кит.) публично призвал прекратить хаос и насилие, спровоцированные массовыми антиправительственными демонстрациями.

В пятницу Ли Кашин распространил в СМИ через своего пресс-секретаря заявление по последним событиям в городе, где первоочередной задачей на данный момент назвал прекращение насилия.

"Дорога в ад часто уложена хорошими намерениями. Мы должны думать о возможных последствиях. Мы должны дорожить нашей идентичностью граждан Китая и жителей Гонконга, точно так же как мы ценим нашу свободу, сочувствие к другим и верховенство права", - говорится в заявлении миллиардера.

Ли Кашин также отметил, что правительство очень "громко и четко" услышало послание демонстрантов и пытается найти решение.

"Молодежь всегда боится, что им не достанется места в будущем. Инвестиции в следующее поколение всегда будут приносить плоды для нашего города. Жители Гонконга должны ценить уникальное время и место, созданное принципом "одна страна – две системы". Время – бесконечная река с постоянным течением, но мы не можем вступить в реку дважды. Давайте молиться, чтобы наша сегодняшняя страсть не стала нашим завтрашним сожалением", - говорится в распространенном заявлении.

Кроме того 91-летний бизнесмен опубликовал в местных ведущих газетах послание на две страницы: одну цветную и одну черно-белую с подписью "житель Гонконга Ли Кашин" с призывами прекратить насилие и любить Китай, Гонконг, свободу и верховенство права.