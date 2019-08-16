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РИА Новости

Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе

08:40 16.08.2019 (обновлено: 09:55 16.08.2019)
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© AP Photo / Kin Cheung Гонконгский предприниматель Ли Кашин
Гонконгский предприниматель Ли Кашин
© AP Photo / Kin Cheung
Гонконгский предприниматель Ли Кашин. Архивное фото
ГОНКОНГ, 16 авг – РИА Новости. Самый богатый человек Гонконга и один из богатейших людей мира миллиардер Ли Кашин (Ли Цзячэн - кит.) публично призвал прекратить хаос и насилие, спровоцированные массовыми антиправительственными демонстрациями.
В пятницу Ли Кашин распространил в СМИ через своего пресс-секретаря заявление по последним событиям в городе, где первоочередной задачей на данный момент назвал прекращение насилия.
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"Дорога в ад часто уложена хорошими намерениями. Мы должны думать о возможных последствиях. Мы должны дорожить нашей идентичностью граждан Китая и жителей Гонконга, точно так же как мы ценим нашу свободу, сочувствие к другим и верховенство права", - говорится в заявлении миллиардера.
Ли Кашин также отметил, что правительство очень "громко и четко" услышало послание демонстрантов и пытается найти решение.
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"Молодежь всегда боится, что им не достанется места в будущем. Инвестиции в следующее поколение всегда будут приносить плоды для нашего города. Жители Гонконга должны ценить уникальное время и место, созданное принципом "одна страна – две системы". Время – бесконечная река с постоянным течением, но мы не можем вступить в реку дважды. Давайте молиться, чтобы наша сегодняшняя страсть не стала нашим завтрашним сожалением", - говорится в распространенном заявлении.
Кроме того 91-летний бизнесмен опубликовал в местных ведущих газетах послание на две страницы: одну цветную и одну черно-белую с подписью "житель Гонконга Ли Кашин" с призывами прекратить насилие и любить Китай, Гонконг, свободу и верховенство права.
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Гонконг – бывшая британская колония, которая вошла в состав Китая только в 1997 году. Крупные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
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Протесты в ГонконгеГонконгКитайВ мире
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