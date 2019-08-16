США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ

По данным источников в американской администрации, соответствующий проект подготовлен в бюджетном управлении Белого дома. Согласно этому документу, расходы Американского агентства по международному развитию (USAID) будут урезаны на 2,3 миллиарда долларов, а программы международной помощи, осуществляемые в рамках госдепа, не досчитаются двух миллиардов долларов.

Поправки к бюджету могут быть направлены в конгресс уже в начале следующей недели. В распоряжении законодателей будет 45 дней, чтобы одобрить или отвергнуть предложенный президентом пакет. Однако как отмечает издание, на время рассмотрения спорные фонды остаются замороженными, а после 30 сентября, когда в США истекает финансовый год, они будут аннулированы автоматически.