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РИА Новости

США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ

08:36 16.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Белый дом намерен более чем на четыре миллиарда долларов сократить расходы США на международную помощь, пишет издание Politico.
По данным источников в американской администрации, соответствующий проект подготовлен в бюджетном управлении Белого дома. Согласно этому документу, расходы Американского агентства по международному развитию (USAID) будут урезаны на 2,3 миллиарда долларов, а программы международной помощи, осуществляемые в рамках госдепа, не досчитаются двух миллиардов долларов.
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Поправки к бюджету могут быть направлены в конгресс уже в начале следующей недели. В распоряжении законодателей будет 45 дней, чтобы одобрить или отвергнуть предложенный президентом пакет. Однако как отмечает издание, на время рассмотрения спорные фонды остаются замороженными, а после 30 сентября, когда в США истекает финансовый год, они будут аннулированы автоматически.
Портал Roll Call со ссылкой на источник сообщает, что президент Дональд Трамп решил положить конец расходам, цели которых он считает второстепенными для США: "программы строительства солнечных батарей в странах Карибского бассейна или футбольных полей в Гватемале".
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В материале отмечается, что сокращение расходов на международную помощь не коснется проектов, которые курируют дочь Трампа Иванка и вице-президент Майк Пенс.
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