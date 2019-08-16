В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"

Заседание по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством врио вице-губернатора Приморья Олега Мельникова

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Подъезд к семи селам в Приморском крае отрезан из-за вызванного тайфуном "Кроса" паводка, сообщил журналистам врио вице-губернатора региона Олег Мельников.

Ранее администрация края сообщала о шести таких населенных пунктах.

По словам Мельникова, мостов, которые получили серьезные повреждения, нет. "Проезд есть везде, кроме Красноармейского района - семь населенных пунктов. Там живет 502 человека", - сказал чиновник.

Он отметил, что на утро было 18 отключений электроэнергии, на данный момент осталось одно отключение - в городе Большой Камень.

Врио вице-губернатора также сообщил, что просит принять меры прокурорского реагирования к АО "Энергетик", поскольку ее хозяин, по словам Мельникова, "не занимается ни ремонтом, ни содержанием сетей".