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РИА Новости

В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"

08:34 16.08.2019 (обновлено: 09:13 16.08.2019)
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© Фото : Официальный сайт Администрации Приморского края Заседание по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством врио вице-губернатора Приморья Олега Мельникова
Заседание по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством врио вице-губернатора Приморья Олега Мельникова
© Фото : Официальный сайт Администрации Приморского края
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Подъезд к семи селам в Приморском крае отрезан из-за вызванного тайфуном "Кроса" паводка, сообщил журналистам врио вице-губернатора региона Олег Мельников.
Ранее администрация края сообщала о шести таких населенных пунктах.
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По словам Мельникова, мостов, которые получили серьезные повреждения, нет. "Проезд есть везде, кроме Красноармейского района - семь населенных пунктов. Там живет 502 человека", - сказал чиновник.
Он отметил, что на утро было 18 отключений электроэнергии, на данный момент осталось одно отключение - в городе Большой Камень.
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Врио вице-губернатора также сообщил, что просит принять меры прокурорского реагирования к АО "Энергетик", поскольку ее хозяин, по словам Мельникова, "не занимается ни ремонтом, ни содержанием сетей".
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье из-за выхода в Японское море тайфуна "Кроса". Он уже принес в районы края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. По данным синоптиков, тайфун пройдет по наиболее благоприятной для Приморья траектории - ближе к острову Хоккайдо, поэтому дождей выпадет меньше, чем если бы циклон прошел у побережья Приморского края.
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