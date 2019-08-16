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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Суд по избранию меры пресечения Атамбаеву пройдет в здании спецслужб

08:14 16.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
БИШКЕК, 16 авг - РИА Новости. Суд по избранию меры пресечения экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву пройдет в здании Госкомитета Нацбезопасности республики, сообщила РИА Новости в пятницу советник бывшего главы государства Кундуз Жолдубаева.
Ранее, 8 августа Первомайский районный суд столицы заключил бывшего главу государства под стражу в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности сроком до 26 августа. Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев обжаловал это решение в вышестоящей инстанции - Бишкекском горсуде. Судебное заседание было назначено на утро пятницы.
Алмазбек Атамбаев
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"Суд перевели в здание ГКНБ. Мы считаем это прямым давлением на судебные органы", - заявила советник Атамбаева.
У здания Госкомитета собрались несколько десятков сторонников экс-президента, они скандируют: "Свободу Атамбаеву!".
Бывшему главе Киргизии вручены уведомления о подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Всего он проходит обвиняемым по 12 уголовным делам, среди которых - убийство, организация массовых беспорядков, коррупция и другие.
Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
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Спецслужбы Киргизии 7 августа начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
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Задержание АтамбаеваСооронбай ЖээнбековАлмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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