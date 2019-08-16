Суд по избранию меры пресечения Атамбаеву пройдет в здании спецслужб

БИШКЕК, 16 авг - РИА Новости. Суд по избранию меры пресечения экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву пройдет в здании Госкомитета Нацбезопасности республики, сообщила РИА Новости в пятницу советник бывшего главы государства Кундуз Жолдубаева.

Ранее, 8 августа Первомайский районный суд столицы заключил бывшего главу государства под стражу в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности сроком до 26 августа. Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев обжаловал это решение в вышестоящей инстанции - Бишкекском горсуде. Судебное заседание было назначено на утро пятницы.

"Суд перевели в здание ГКНБ. Мы считаем это прямым давлением на судебные органы", - заявила советник Атамбаева.

У здания Госкомитета собрались несколько десятков сторонников экс-президента, они скандируют: "Свободу Атамбаеву!".

Бывшему главе Киргизии вручены уведомления о подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Всего он проходит обвиняемым по 12 уголовным делам, среди которых - убийство, организация массовых беспорядков, коррупция и другие.

Спецслужбы Киргизии 7 августа начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.