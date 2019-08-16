Посадивший аварийный A321 в подмосковном поле пилот вернулся в Екатеринбург

Командир лайнера Airbus А321 Дамир Юсупов во время общения с журналистами членов экипажа самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего жесткую посадку в поле у аэропорта Жуковский

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости, Ольга Ерачина. Пилот аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 Дамир Юсупов вернулся домой в Екатеринбург, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании Уральские авиалинии".

"Они вернулись, они отдыхают", - сказала собеседница агентства.

Самолет А321 "Уральских авиалиний" с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту выполнял рейс из Москвы в Симферополь.

Сразу после взлета в двигатели судна попала стая чаек, что привело к перебоям в работе силовых установок. Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. Самолет благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси.

Экипаж эвакуировал пассажиров по надувным трапам. После инцидента 75 человек, в том числе 19 детей, обратились за медицинской помощью. Возбуждено уголовное дело.

Действия экипажа самолета высоко оценили российские политики. Так, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что их нужно представить к госнаградам, поскольку им удалось предотвратить катастрофу и гибель людей.