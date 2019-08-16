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РИА Новости

Посадивший аварийный A321 в подмосковном поле пилот вернулся в Екатеринбург

07:59 16.08.2019 (обновлено: 11:00 16.08.2019)
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© АГН "Москва"Командир лайнера Airbus А321 Дамир Юсупов во время общения с журналистами членов экипажа самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего жесткую посадку в поле у аэропорта Жуковский
Командир лайнера Airbus А321 Дамир Юсупов во время общения с журналистами членов экипажа самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего жесткую посадку в поле у аэропорта Жуковский
© АГН "Москва"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости, Ольга Ерачина. Пилот аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 Дамир Юсупов вернулся домой в Екатеринбург, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании Уральские авиалинии".
"Они вернулись, они отдыхают", - сказала собеседница агентства.
Самолет А321 "Уральских авиалиний" с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту выполнял рейс из Москвы в Симферополь.
Сразу после взлета в двигатели судна попала стая чаек, что привело к перебоям в работе силовых установок. Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. Самолет благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси.
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Экипаж эвакуировал пассажиров по надувным трапам. После инцидента 75 человек, в том числе 19 детей, обратились за медицинской помощью. Возбуждено уголовное дело.
Действия экипажа самолета высоко оценили российские политики. Так, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что их нужно представить к госнаградам, поскольку им удалось предотвратить катастрофу и гибель людей.
Сам Юсупов говорил, что что героем себя не считает, поскольку выполнял свой долг.
Командир воздушного судна Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
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10030221
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомМосковская областьОбщество
Популярные комментарии
Я не с Урала, и тоже горжусь, что есть такие профессионалы. Дай бог ему все, что он заслуживает!!!
16 августа, 09:14
maiyashat
1100000
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Командир лайнера Airbus А321 Дамир Юсупов во время общения с журналистами членов экипажа самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего жесткую посадку в поле у аэропорта Жуковский
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