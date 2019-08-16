Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Пасмурная погода с кратковременными дождями ожидает москвичей в пятницу, воздух в столице прогреется лишь до 18 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня мы ожидаем облачную погоду, местами пройдет кратковременный дождь, температура максимальная в столице 16-18 градусов, по области от 15 до 20, это примерно на три градуса ниже климатической нормы", - сказал Синенков.

По его словам, дожди будут идти местами весь день, но осадков при этом выпадет не больше 5 миллиметров.

Метеоролог также добавил, что ветер будет северо-восточный, его скорость составит 5-10 метров в секунду.