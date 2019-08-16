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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

07:54 16.08.2019
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© РИА Новости / Александр ВильфПанорама Москвы
Панорама Москвы
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Пасмурная погода с кратковременными дождями ожидает москвичей в пятницу, воздух в столице прогреется лишь до 18 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную погоду, местами пройдет кратковременный дождь, температура максимальная в столице 16-18 градусов, по области от 15 до 20, это примерно на три градуса ниже климатической нормы", - сказал Синенков.
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Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
По его словам, дожди будут идти местами весь день, но осадков при этом выпадет не больше 5 миллиметров.
Метеоролог также добавил, что ветер будет северо-восточный, его скорость составит 5-10 метров в секунду.
Кроме того, синоптик отметил, что атмосферное давление составит - 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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