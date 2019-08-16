"Уральские авиалинии" отменили рейсы Новосибирск — Москва

КРАСНОЯРСК, 16 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" известила аэропорт Толмачево в Новосибирске об отмене на один день двух рейсов - из московского Домодедово в Толмачево и обратно; пассажиров доставила авиакомпания "ИрАэро", сообщили РИА Новости в аэропорту Толмачево.

"Мы не знаем, по какой причине (отменили рейсы - ред.). У нас есть телеграмма от "Уральских авиалиний", где сказано об отмене рейсов на один день", - сообщили РИА Новости в аэропорту Толмачево.

Собеседница агентства добавила, что пассажиры доставлены из Домодедово в Толмачево и обратно бортами авиакомпании "ИрАэро".

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Уральских авиалиний", отменены рейсы в Новосибирск из Москвы и обратно, запланированные на вечер четверга и утро пятницы, из-за аварии самолета А321 в Московской области. В авиакомпании также подтвердили, что пассажиров перевезла "ИрАэро".

"Пассажиров мы перевезли силами авиакомпании "ИрАэро". Пассажиры пересажены. Авиакомпания делает все возможное, чтобы скорректировать расписание, в силу того, что один самолет выбыл из цепочки у нас вчера. Всевозможные способы изыскиваем", - сказали в пресс-службе на вопрос, действительно ли рейсы были отменены из-за аварии.