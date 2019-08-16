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РИА Новости

Совет нацбезопасности Южной Кореи призвал КНДР прекратить пуски снарядов

06:58 16.08.2019
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© РИА Новости / Мария Фролова / Перейти в фотобанкЦентральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР
© РИА Новости / Мария Фролова
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ТОКИО, 16 авг – РИА Новости. Совет национальной безопасности Южной Кореи призвал КНДР прекратить осуществлять пуски снарядов в связи с проведением совместных с США военных учений, выразив озабоченность, что подобные действия могут привести к обострению ситуации на Корейском полуострове.
"Члены Совета призывают Северную Корею прекратить осуществлять пуски в связи с проводимыми учениями Южной Кореи и США, так как это может повысить военную напряженность на полуострове", - говорится в сообщении Совета, обнародованном на странице администрации южнокорейского президента в Facebook.
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Заседание Совета национальной безопасности Южной Кореи было созвано после того, как южнокорейские военные сообщили, что КНДР утром в пятницу произвела пуски двух неопознанных снарядов из провинции Канвондо в сторону Японского моря.
Члена Совета также пришли к соглашению "тщательно проанализировать характеристики снарядов при тесном взаимодействии с США".
В настоящее время подтверждения того, что КНДР произвела пуски именно баллистических ракет, пока не поступало. Испытания стали шестыми по счету с 25 июля.
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