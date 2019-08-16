Совет нацбезопасности Южной Кореи призвал КНДР прекратить пуски снарядов

ТОКИО, 16 авг – РИА Новости. Совет национальной безопасности Южной Кореи призвал КНДР прекратить осуществлять пуски снарядов в связи с проведением совместных с США военных учений, выразив озабоченность, что подобные действия могут привести к обострению ситуации на Корейском полуострове.

"Члены Совета призывают Северную Корею прекратить осуществлять пуски в связи с проводимыми учениями Южной Кореи и США, так как это может повысить военную напряженность на полуострове", - говорится в сообщении Совета, обнародованном на странице администрации южнокорейского президента в Facebook.

Заседание Совета национальной безопасности Южной Кореи было созвано после того, как южнокорейские военные сообщили, что КНДР утром в пятницу произвела пуски двух неопознанных снарядов из провинции Канвондо в сторону Японского моря.

Члена Совета также пришли к соглашению "тщательно проанализировать характеристики снарядов при тесном взаимодействии с США".