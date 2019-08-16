МЧС помогает застрявшим на затопленной улице в Хабаровске автомобилям

ХАБАРОВСК, 16 авг - РИА Новости. Спасатели дежурят на улице Флегонтова в Хабаровске, которая из-за сильных дождей затоплена на глубину 70 сантиметров, сообщает Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

Ранее сообщалось, что в пятницу улицу Флегонтова затопило из-за того, что ливневые коллекторы были перекрыты из-за высокого уровня Амура. Улицу временно закрыли для движения. Для откачки воды задействованы насосы.

"В районе улицы Флегонтова в Хабаровске спасатели ДВРПСО на ГАЗ-38011 дежурят весь день, оказывают помощь застрявшим в воде автомобилям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели также дежурят на острове Кабельный, где затапливает дачи. Группа спасателей отправлена в село Лермонтовка, где начало затапливать дома, кроме того, еще одни отряд готовится выехать в поселок Приамурский ЕАО для оказания помощи населению.

Сообщается, что на сегодняшний день на территории Хабаровского края работают четыре оперативные группы МЧС. Они несут постоянное дежурство на островной части Хабаровска, в Хабаровском и Нанайском районах, городе Комсомольске-на-Амуре. Аэромобильная группировка МЧС России находится в готовности к реагированию на возможные происшествия.