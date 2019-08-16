Мальчика, заблудившегося в омской тайге, переводят из реанимации

КРАСНОЯРСК, 16 авг — РИА Новости. Трехлетнего мальчика, который провел два дня без еды и воды в тайге под Омском, переводят из реанимации в детское отделение, сообщили РИА Новости в Большереченской районной больнице.
"Состояние стабильное, он кушает, общается с родителями. Опасения были, что он мог простыть из-за относительно низких ночных температур, но после обследования никаких изменений не обнаружено", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что накануне с ребенком много работал психолог, чтобы вывести его из состояния стресса, эти занятия продолжатся и сегодня. Медики отмечают, что мальчик держится молодцом, несмотря на возраст.
Мальчик пропал днем 13 августа. Родители рассказали, что оставили сына в машине и ушли собирать ягоды, а когда вернулись, его не было на месте. Ребенка искали около 600 полицейских, волонтеров, местных жителей, вертолет Росгвардии и два частных самолета. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
После двух дней поисков ребенка обнаружили в нескольких километрах от места пропажи. Медики оценили его состояние как удовлетворительное, несмотря на крайнюю степень обезвоживания, и отвезли в больницу. По мнению спасателей, трехлетний малыш смог продержаться все это время в лесу благодаря теплой погоде.
15 августа, 17:47РИА НовостиВ "Лиза Алерт" рассказали, зачем брать в лес свисток