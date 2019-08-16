Мальчика, заблудившегося в омской тайге, переводят из реанимации

КРАСНОЯРСК, 16 авг — РИА Новости. Трехлетнего мальчика, который провел два дня без еды и воды в тайге под Омском, переводят из реанимации в детское отделение, сообщили РИА Новости в Большереченской районной больнице.

"Состояние стабильное, он кушает, общается с родителями. Опасения были, что он мог простыть из-за относительно низких ночных температур, но после обследования никаких изменений не обнаружено", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что накануне с ребенком много работал психолог, чтобы вывести его из состояния стресса, эти занятия продолжатся и сегодня. Медики отмечают, что мальчик держится молодцом, несмотря на возраст.

Мальчик пропал днем 13 августа. Родители рассказали, что оставили сына в машине и ушли собирать ягоды, а когда вернулись, его не было на месте. Ребенка искали около 600 полицейских, волонтеров, местных жителей, вертолет Росгвардии и два частных самолета. Следственный комитет возбудил уголовное дело.