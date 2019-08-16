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РИА Новости

В Южной Корее вычислили дальность полета выпущенных КНДР снарядов

06:24 16.08.2019
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© РИА Новости / Петров / Перейти в фотобанкВид на Сеул
Вид на Сеул
© РИА Новости / Петров
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 16 авг – РИА Новости. Выпущенные КНДР снаряды преодолели расстояние в 230 километров и достигли максимальной высоты в 30 километров, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.
"Наши военные зафиксировали два неопознанных снаряда с малой дальностью полета, выпущенных Северной Кореей из северной части Тхончхона в провинции Канвондо в 08.01 утра (02.01 мск)", - цитирует агентство представителей военных.
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В настоящее время подтверждения того, что КНДР произвела пуски именно баллистических ракет, пока не поступало. Испытания стали шестыми по счету с 25 июля.
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