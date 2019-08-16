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РИА Новости

В бухтах Приморья от тайфуна укрываются сотни иностранных шхун

05:34 16.08.2019
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© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкБухта в городе Находка
Бухта в городе Находка
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг - РИА Новости. Несколько сотен иностранных шхун укрываются у берегов Приморья от тайфуна "Кроса", сообщил РИА Новости представитель регионального пограничного УФСБ РФ.
Ранее пограничники сообщали, что около 150 иностранных плавсредств запросили разрешения переждать непогоду близ российского берега. Многие суда находятся в крайне плачевном состоянии и уже подняли флаг "Терплю бедствие" в соответствии с международным сводом сигналов. Несколько иностранных шхун бросили якорь около острова Рикорда в заливе Петра Великого. С улучшением погоды рыбаков сопроводят до линии границы РФ.
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Обычно в бухтах Приморья от непогоды укрываются северокорейские шхуны. Часто в шторм их выкидывает на побережье.
"Сейчас будет самый пик тайфуна, и суда продолжают прибывать. Только на Ольгинском направлении собрались более 200 иностранных судов, они стоят на всем северном направлении от Преображения до Тернея", - сказал собеседник агентства.
По его словам, никаких инцидентов с иностранными рыбаками не отмечено - пока спасать никого не пришлось. "Мы все контролируем, наши суда стоят на рейде", - сказал собеседник.
Как сообщил РИА Новости очевидец, в бухты Ольгинского района иностранные шхуны начали массово прибывать в четверг. Утром 15 августа в одной из бухт их уже было несколько десятков. По словам очевидца, рыбаки включают музыку и машут руками людям на берегу.
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье из-за выхода в Японское море тайфуна "Кроса". Он уже принес в районы края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. По данным синоптиков, тайфун пройдет по наиболее благоприятной для Приморья траектории - ближе к острову Хоккайдо, поэтому дождей выпадет меньше, чем если бы циклон прошел у побережья Приморского края.
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