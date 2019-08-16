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РИА Новости
Война в Сирии

"Желтый человек" из Алеппо рассказал о жизни в плену у боевиков

05:06 16.08.2019 (обновлено: 10:28 16.08.2019)
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© AFP 2019 / Louai Beshara"Желтый человек" сирийского города Алеппо Абу Заккур
Желтый человек сирийского города Алеппо Абу Заккур
© AFP 2019 / Louai Beshara
АЛЕППО (Сирия), 16 авг — РИА Новости. Житель сирийского города Алеппо Абу Заккур уже 36 лет носит одежду только желтого цвета. За эти годы он стал своеобразным символом города, где туристы постоянно стремятся с ним сфотографироваться, а местные жители — пожать руку. Во время войны он оказался в плену у боевиков, которые пытались заставить его перейти на их сторону, но он отказался.
"Почему желтый? Нет, не скажу, это секрет, это только для меня. Сорок семь каналов из разных стран мира снимали меня, и все хотели знать, почему желтый, но это тайна. Я такой один, больше в мире таких, как я, нет", — рассказал российским журналистам Абу Заккур.
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Среди однообразных балконов на улице, где живет "символ Алеппо", его квартиру очень легко узнать по вывешенным полотенцам и рубашкам яркого желтого цвета. Этим и воспользовались боевики, которые во время войны захватили этот район Алеппо. Террористы хотели заставить Абу Заккура перейти на их сторону и пытали его.
"Боевики взяли меня в плен, шесть дней били меня, всячески пытали, выбили зубы. Они говорили, что отпустят меня, если я соглашусь вступить в их ряды, но я отказался. За эти годы я стал чем-то большим, чем просто житель города, я стал символом Алеппо, многие люди потеряли бы надежду, если бы я согласился. Поэтому я твердо решил, что останусь на стороне друзей и соседей", — сказал он.
Абу Заккуру удалось спастись. Узнав о том, через что ему пришлось пройти, хозяин местного кафе переименовал в его честь свое заведение. "Желтый человек" здесь всегда желанный гость, его обслуживают бесплатно и без очереди. Хотя сам он сюда практически не заходит — говорит, что не хочет быть обузой для гостеприимного хозяина.
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