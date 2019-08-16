На одной из улиц Хабаровска вода после дождя поднялась на 70 сантиметров

ХАБАРОВСК, 16 авг - РИА Новости. Сильный дождь затопил улицу Флегонтова в Индустриальном районе Хабаровска, вода поднялась на 70 сантиметров, движение по дороге перекрыто до улучшения обстановки, сообщает мэрия города в пятницу.

"Улица Флегонтова временно закрыта для движения. Ливнестоки не справляются с потоками дождевых вод и участок дороги превратился в озеро. Преодолевая водную преграду, водители теряют номера машин и бамперы. Для безопасности движения принято решение временно закрыть проезд по Флегонтова до тех пор, пока на ней не спадет уровень воды, который поднялся выше 70 сантиметров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ливневые коллекторы были перекрыты из-за высокого уровня Амура. Все дождевые стоки в районе арены "Ерофей" в круглосуточном режиме качает мощный насос. В четверг, когда начался дождь, городские службы подключили к откачке воды три мотопомпы. Все установки работали без перерыва всю ночь. Чтобы быстрее осушить участок улицы Флегонтова и открыть по нему движение, в район ливневых коллекторов перебросят насосные установки еще большей мощности.

"За два дня в Хабаровске выпало 55 миллиметров осадков. И сейчас нам не так страшен Амур, как циклон, во власти которого оказался Хабаровск. Ливневые колодцы в районе улицы Флегонтова переполнены. Уже решен вопрос об установке возле арены "Ерофей" насоса мощностью в 2300 кубометров воды в час. Сегодня к вечеру он будет выставлен на позиции", - приводятся в сообщении слова мэра Хабаровска Сергея Кравчука.

Отмечается, что в районе улицы Запарина, где для спасения от подтопления жилых кварталов были засыпаны ворота дамбы, также работают дизельные насосы. Они сдерживают уровень воды в затоне. Разница в уровнях воды в Амуре и затоне составляет порядка 70 сантиметров.