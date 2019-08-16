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РИА Новости

Госдеп пригрозил последствиями экипажу танкера Grace 1 с иранской нефтью

04:41 16.08.2019 (обновлено: 11:22 16.08.2019)
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© REUTERS / Jon NazcaНефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе. 15 августа 2019
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе. 15 августа 2019
© REUTERS / Jon Nazca
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе. 15 августа 2019
ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Экипаж танкера Grace 1 с иранской нефтью ждут "последствия", в том числе отказ во въезде в США, заявила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.
"По оценкам США, Grace 1 помогал Корпусу стражей исламской революции (КСИР, Вашингтон причисляет его к террористическим организациям. — Прим. ред.), транспортируя нефть из Ирана в Сирию. Это может привести к серьезным последствиям для любых лиц, связанных с Grace 1", — говорится в заявлении.

Инцидент с Grace 1

Власти британского Гибралтара четвертого июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций Евросоюза против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа.
В четверг посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что Grace 1 вскоре покинет Гибралтар, подготовка к его плаванию была проведена заранее.
МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф
15 августа, 18:42РИА Новости
В МИД Ирана обвинили США в попытке украсть танкер Grace 1
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Государственный департамент СШАИранСШАВ мире
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