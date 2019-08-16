Госдеп пригрозил последствиями экипажу танкера Grace 1 с иранской нефтью

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Экипаж танкера Grace 1 с иранской нефтью ждут "последствия", в том числе отказ во въезде в США, заявила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

"По оценкам США, Grace 1 помогал Корпусу стражей исламской революции (КСИР, Вашингтон причисляет его к террористическим организациям. — Прим. ред.), транспортируя нефть из Ирана в Сирию. Это может привести к серьезным последствиям для любых лиц, связанных с Grace 1", — говорится в заявлении.

Инцидент с Grace 1

Власти британского Гибралтара четвертого июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций Евросоюза против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа.