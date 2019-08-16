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РИА Новости

Американский самолет облетел Калининградскую область вдоль границы

04:38 16.08.2019 (обновлено: 14:47 16.08.2019)
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© Фото : United States Air ForceСамолет радиоэлектронной разведки американских ВВС Boeing RC-135V Rivet Joint
Самолет радиоэлектронной разведки американских ВВС Boeing RC-135V Rivet Joint
© Фото : United States Air Force
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Самолет ВВС США провел разведывательный полет вокруг Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
По данным портала, радиоразведчик Boeing RC-135V с бортовым номером 64-14846, взлетевший с британской авиабазы Милденхолл, в четверг днем совершил облет российского эксклава над Балтийским морем, территориями Польши и Литвы.
Иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще стали появляться у границ России — над Черным морем, у Калининградской области. Также их замечают неподалеку от российских баз в Сирии.
Несмотря на призывы со стороны Минобороны, Пентагон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей.
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