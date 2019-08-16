Американский самолет облетел Калининградскую область вдоль границы

По данным портала, радиоразведчик Boeing RC-135V с бортовым номером 64-14846, взлетевший с британской авиабазы Милденхолл, в четверг днем совершил облет российского эксклава над Балтийским морем, территориями Польши и Литвы.

Иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще стали появляться у границ России — над Черным морем, у Калининградской области. Также их замечают неподалеку от российских баз в Сирии.