Американский самолет облетел Калининградскую область вдоль границы

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Самолет ВВС США провел разведывательный полет вокруг Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
По данным портала, радиоразведчик Boeing RC-135V с бортовым номером 64-14846, взлетевший с британской авиабазы Милденхолл, в четверг днем совершил облет российского эксклава над Балтийским морем, территориями Польши и Литвы.
14:25 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 15 августа 2019 г.
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США🇺🇸 (OF 38th RS/55th WG) , #Boeing RC-135V Rivet Joint, бортовой номер 64-14846, #COMBO40, взлетевший с авиабазы Милденхолл🇬🇧 (#Mildenhall ,EGUN), разведывательный полёт вокруг Калининградской🇷🇺 области.#RC135 #USAF pic.twitter.com/I5woDWkPsb
Иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще стали появляться у границ России — над Черным морем, у Калининградской области. Также их замечают неподалеку от российских баз в Сирии.
Несмотря на призывы со стороны Минобороны, Пентагон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей.