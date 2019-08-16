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РИА Новости

Названы районы Приморья с опасной паводковой ситуацией

03:56 16.08.2019 (обновлено: 09:29 16.08.2019)
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© Фото : Официальный сайт Администрации Приморского края Гидрологическая обстановка в Приморье. 16 августа 2019
Гидрологическая обстановка в Приморье. 16 августа 2019
© Фото : Официальный сайт Администрации Приморского края
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Десять районов Приморья находятся в опасной паводковой ситуации, остаются подтопленными 77 придомовых территорий, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
"В связи с прогнозируемыми на 16-17 августа сильными дождями, ожидается формирование локальных дождевых паводков на реках юго-западных, западных и восточных районов края. Наиболее паводкоопасные районы: Хасанский, Октябрьский, Уссурийский, Ханкайский, Пограничный, Спасский, Михайловский, Лазовский, Кавалеровский и Ольгинский… Остаются подтопленными 77 придомовых территорий", - сообщили РИА Новости в ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Гидрологическая обстановка в Приморье. 16 августа 2019
Вчера, 03:30РИА Новости
В некоторых районах Приморья выпало до 70 процентов месячной нормы дождей
Спасатели отмечают, что за текущие сутки наибольшее количество осадков зафиксировано в Хасанском муниципальном районе – 47 мм. В настоящее время остаются подтопленными 77 придомовых территорий (-38 за сутки) в двух муниципальных образованиях: Красноармейском муниципальном районе и в Дальнереченском городском округе.
Спасатели отмечают, что наблюдаются переливы на четырех участках автодорог местного значения в Красноармейском и Хасанском муниципальных районах. На данных участках дежурят дорожно-коммунальные службы. Существует проезд для транспортных средств.
Силы и средства приморской территориальной подсистемы РСЧС и Главного управления МЧС России продолжают работу в режиме повышенной готовности. Организована работа оперативных штабов всех уровней, куда поступает вся информация о складывающейся обстановке.
Личный состав аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Приморскому краю находится в Дальнереченском городском округе, а также в Красноармейском и Лазовском муниципальных районах. Дополнительно направлена аэромобильная группировка в Хасанский муниципальный район. В круглосуточном режиме спасатели проводят мониторинг гидрологической обстановки и оказывают адресную помощь населению.
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье из-за выхода в Японское море тайфуна "Кроса". Отмечалось, что он принесет в регион дожди, штормовой ветер, у мысов с порывами до 28 метров в секунду, высокие волны в море, а также опасный подъем воды в реках. При этом, по данным синоптиков, тайфун пройдет по наиболее благоприятной для Приморья траектории - ближе к острову Хоккайдо, поэтому дождей выпадет меньше, чем если бы циклон прошел у побережья Приморского края.
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
15 августа, 13:28РИА Новости
Во Владивостоке службы такси подняли цены перед подходом тайфуна "Кроса"
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МЧСПриморский крайПроисшествия
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