Названы районы Приморья с опасной паводковой ситуацией

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Десять районов Приморья находятся в опасной паводковой ситуации, остаются подтопленными 77 придомовых территорий, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

"В связи с прогнозируемыми на 16-17 августа сильными дождями, ожидается формирование локальных дождевых паводков на реках юго-западных, западных и восточных районов края. Наиболее паводкоопасные районы: Хасанский, Октябрьский, Уссурийский, Ханкайский, Пограничный, Спасский, Михайловский, Лазовский, Кавалеровский и Ольгинский… Остаются подтопленными 77 придомовых территорий", - сообщили РИА Новости в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Спасатели отмечают, что за текущие сутки наибольшее количество осадков зафиксировано в Хасанском муниципальном районе – 47 мм. В настоящее время остаются подтопленными 77 придомовых территорий (-38 за сутки) в двух муниципальных образованиях: Красноармейском муниципальном районе и в Дальнереченском городском округе.

Спасатели отмечают, что наблюдаются переливы на четырех участках автодорог местного значения в Красноармейском и Хасанском муниципальных районах. На данных участках дежурят дорожно-коммунальные службы. Существует проезд для транспортных средств.

Силы и средства приморской территориальной подсистемы РСЧС и Главного управления МЧС России продолжают работу в режиме повышенной готовности. Организована работа оперативных штабов всех уровней, куда поступает вся информация о складывающейся обстановке.

Личный состав аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Приморскому краю находится в Дальнереченском городском округе, а также в Красноармейском и Лазовском муниципальных районах. Дополнительно направлена аэромобильная группировка в Хасанский муниципальный район. В круглосуточном режиме спасатели проводят мониторинг гидрологической обстановки и оказывают адресную помощь населению.