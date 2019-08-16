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РИА Новости

Исследование выявило интерес россиян к охранным системам для дома

03:54 16.08.2019
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© РИА Новости / Руслан КривобокКамера слежения
Камера слежения
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россияне на порядок увеличили покупки охранных устройств для дома, в частности, видеокамер и их муляжей, заметно растёт интерес и к целым охранным системам, такой вывод делается в исследовании интернет-магазина Ozon, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"В исследовании "Ромир" за 2018 год отмечено, что 17,8% россиян ассоциируют безопасность со спокойствием, 14,7% - с защитой. Это, в частности, выражается в росте интереса российских пользователей к гаджетам и аксессуарам для безопасности и охраны – за шесть месяцев 2019 года спрос на устройства в категории "Умный дом и безопасность" на Ozon вырос в 10 раз год к году", - говорится в документе.
Исследование основано на анализе более 30 тысяч поисковых запросов и свыше 10 тысяч заказов клиентов компании, в которые вошли товары из подкатегории "Умный дом и безопасность". В этой подкатегории в Ozon на первом месте по продажам оказались видеокамеры наблюдения (рост в девять раз), а на втором – их муляжи (рост в семь раз).
При этом в 74% случаев муляжи приобретаются вместе с настоящими видеокамерами и другими устройствами для охраны и безопасности, что связано с тем, что злоумышленники могут проверить, настоящие ли установлены камеры в доме. Более того, около 66% пользователей докупают настоящие системы безопасности в течение трех-четырех месяцев после первого приобретения какого-либо охранного устройства, сообщается в исследовании.
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Для защиты дома россияне также используют отдельные аксессуары для "умного" дома. Так, продажи дверных видеоглазков, домофонов, сигнализации, электронных и биометрических замков в среднем показали рост в 3,6 раза. Люди также стали чаще покупать целые комплекты для "умного" дома – их продажи в первом полугодии увеличились в 6,7 раза. Спрос на системы управления светом растет ежеквартально в 2,5 раза, причем пик заказов приходится на начало дачного сезона и лето. Этот тренд объясняется тем, что пользователь может удаленно включать свет или регулярно по таймеру и таким образом имитировать своё присутствие.
Порядка 73% покупок комплектов для "умного" дома, видеокамер и систем безопасности приходится на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Новосибирск, а клиенты из Ростова-на-Дону, Краснодара и Твери чаще приобретают отдельные аксессуары из этой категории.
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