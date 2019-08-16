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РИА Новости
Туризм

На российских пляжах и причалах могут появиться камеры видеонаблюдения

03:49 16.08.2019 (обновлено: 14:57 16.08.2019)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в районе Адлер города Сочи
Отдыхающие на пляже в районе Адлер города Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российский профессиональный союз моряков (РПСМ) предлагает установить на пляжах и причалах видеокамеры, а также повысить штрафы за нарушения требований безопасности на прогулочных судах, рассказал РИА Новости замглавы организации Игорь Ковальчук.
В начале июля в Черном море, недалеко от поселка Джубга, перевернулся прогулочный катер, погибли двое пассажиров. Как выяснили следователи, на катере находились 55 отдыхающих при вместимости в 12 человек. Кроме того, на следующий день в Сочи задержали судно с двойным перегрузом.
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По словам Ковальчука, в регулировании есть пробел — небольшие пассажирские суда слабо контролируются, так как между МЧС и Минтрансом есть несогласованность полномочий по надзору.
"Между тем владельцы этих судов должны нести ответственность, как и владельцы любого пассажирского транспорта, за безопасность пассажиров и техническое состояние", — сказал замглавы РПСМ.
По его мнению, видеонаблюдение на причалах маломерных судов и пляжах, где они берут пассажиров, позволило бы оперативно пресекать попытки взять пассажиров больше, чем имеется спасательных средств, а также расследовать подобные происшествия и наказывать владельцев.
Как полагает Ковальчук, на мелкие прогулочные суда следует распространить систему контроля, принятую на морском флоте, — когда судну в плохом техническом состоянии просто не разрешают выход из порта.
Кроме того, собеседник агентства обратил внимание на низкие штрафы за невыполнение требований по пассажировместимости — от пятисот до тысячи рублей. "Безусловно, их необходимо повышать, нарушения должны стать экономически невыгодными. Недобросовестные владельцы прогулочных судов должны быть вытеснены с рынка", — уверен эксперт.
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