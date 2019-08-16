На российских пляжах и причалах могут появиться камеры видеонаблюдения

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российский профессиональный союз моряков (РПСМ) предлагает установить на пляжах и причалах видеокамеры, а также повысить штрафы за нарушения требований безопасности на прогулочных судах, рассказал РИА Новости замглавы организации Игорь Ковальчук.

В начале июля в Черном море, недалеко от поселка Джубга, перевернулся прогулочный катер, погибли двое пассажиров. Как выяснили следователи, на катере находились 55 отдыхающих при вместимости в 12 человек. Кроме того, на следующий день в Сочи задержали судно с двойным перегрузом.

По словам Ковальчука, в регулировании есть пробел — небольшие пассажирские суда слабо контролируются, так как между МЧС и Минтрансом есть несогласованность полномочий по надзору.

"Между тем владельцы этих судов должны нести ответственность, как и владельцы любого пассажирского транспорта, за безопасность пассажиров и техническое состояние", — сказал замглавы РПСМ.

По его мнению, видеонаблюдение на причалах маломерных судов и пляжах, где они берут пассажиров, позволило бы оперативно пресекать попытки взять пассажиров больше, чем имеется спасательных средств, а также расследовать подобные происшествия и наказывать владельцев.

Как полагает Ковальчук, на мелкие прогулочные суда следует распространить систему контроля, принятую на морском флоте, — когда судну в плохом техническом состоянии просто не разрешают выход из порта.