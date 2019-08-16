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РИА Новости

Профсоюз моряков назвал территории с самым высоким риском нападения пиратов

03:43 16.08.2019
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© AP Photo / Farah Abdi WarsamehСомалийский пират
Сомалийский пират
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пиратская активность на сегодняшний день наиболее высока в водах Нигерии, в районе Латинской Америки, Малаккском проливе и близ Сомали, рассказал РИА Новости замглавы Российского профессионального союза моряков (РПСМ) Игорь Ковальчук.
Пираты в ночь на 2 января похитили шесть членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy в Гвинейском заливе. В материалах Росморречфлота говорилось, что на борту MSC Mandy под флагом Панамы находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина России и один украинец. Шестерых моряков освободили спустя почти месяц. Позднее вблизи Нигерии произошло еще несколько пиратских нападений на суда, в том числе, с похищением людей.
Сомалийский пират
16 января, 17:36РИА Новости
Пираты совершили 201 нападение на морские суда в 2018 году
"Основные зоны, где суда сталкиваются с пиратством - Нигерия, Сомали, Малаккский пролив, Латинская Америка. Наибольшее количество случаев сегодня – это Нигерия, несмотря на все усилия местных военных и правоохранительных органов. В других метах пиратская активность ниже и в основном это грабежи, там не берут людей в заложники и не воруют суда, как это бывает в Нигерии", - рассказал Ковальчук.
Пираты в 2018 году совершили 201 нападение на морские суда – на 21 больше, чем в предыдущем году, по активности морских пиратов среди всех акваторий лидирует Гвинейский залив, сообщало ранее Международное морское бюро (IMB).
Кардинально снизить уровень пиратства можно силовыми методами, но избавиться от него полностью вряд ли получится, поскольку корни пиратства лежат на берегу – в отсутствии возможностей заработать на достойную жизнь, уверен Ковальчук.
"К сожалению, Нигерия не обеспечивает безопасность судов и их экипажей в своих водах. Но при этом невозможно нанимать вооруженную охрану не из их страны, так как судно, имеющее на борту оружие, рассматривается как военное, с другим режимом входа в территориальные воды. Та охрана, которую можно привлечь в Нигерии, зачастую неэффективна, фактически не оказывает сопротивления бандитам. В большинстве случаев на судах, на которых брали заложников, охрана была", - отмечает собеседник агентства.
Постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя
5 февраля, 19:38РИА Новости
Россия предложила создать механизм по борьбе с пиратами под эгидой ООН
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