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РИА Новости

Росстат рассказал, как за 40 лет изменился рацион россиян

03:38 16.08.2019 (обновлено: 11:56 16.08.2019)
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© Depositphotos / yacobchuk1Девушка выбирает правильное питание
Девушка выбирает правильное питание
© Depositphotos / yacobchuk1
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. За последние 40 лет россияне стали есть существенно меньше картофеля, но в два раза больше фруктов и ягод, говорится в тематическом отчете Росстата.
Так, по данным ведомства, в 1980 году на каждого жителя страны приходилось 117 килограммов картофеля, а в 2018-м этот показатель снизился до 59 килограммов. А вот потребление фруктов и ягод, наоборот, вдвое выросло — с 35 до 74 килограммов на человека в год.
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Кроме того, россияне стали есть больше рыбы и рыбопродуктов (в 1980 году — 17 килограммов на человека, в 2018-м — уже 22), а также овощей и бахчевых (92 и 104 килограмма соответственно).
С мясом за это время изменения происходили дважды: в 1980 году этот показатель составлял в среднем 70 килограммов на человека, в 2000-м он снизился до 50 килограммов, а в 2018-м — вырос до 89.
Хлеба, круп и макарон среднестатистический россиянин в 2018 году съел 112 килограммов — на 16 меньше, чем в 1980-м. Серьезно снизилось и потребление молочных продуктов — с 390 до 266 килограммов, яиц — с 286 до 231 штуки, а также сахара и кондитерских изделий — с 35 до 31 килограмма.
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Как рассказала РИА Новости врач-эндокринолог и диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Александрова, такое изменение картины потребления продуктов можно связать со стремлением к более здоровому образу жизни. "Потому что уже только ленивый не знает, что плохо есть много крахмала в виде картошки, много глютена в виде хлеба и что нужно обязательно есть овощи и фрукты", — сказала она.
По словам врача, выросли как число людей, заботящихся о своем здоровье, так и доступность овощей и фруктов. "Когда у нас были зеленые огурцы — к Новому году с дефицитом доставали, а сейчас и теплицы есть, и круглый год любые фрукты, овощи", — напомнила Александрова.
"Русские традиции с любовью к картошке и хлебу остаются, но, тем не менее, мы сдвигаемся в нужную сторону, в целом это, конечно, позитивные данные, но есть еще над чем работать", — считает она.
Специалист отметила, что даже уменьшившийся показатель потребления сахара и кондитерских изделий в 30 килограммов все равно высок. "Но то, что, в принципе, имеется тенденция к снижению потребления сахара — это уже хорошо, потому что от картошки отказаться проще, чем от сладкого. Все равно это много, на следующем этапе надо пропагандировать отказ от такого большого количества кондитерских изделий и сладкого", — считает диетолог. Она напомнила, что норма, при которой наблюдается минимальная заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями и ожирением, — это пять-семь килограммов сахара в год на человека.
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РосстатОбщество
Популярные комментарии
А мясо и рыба как считались - с фосфатами, консервантами и прочими усилителями вкуса, или без? Как быть с тем, что до 60 процентов продуктов в стране - фальсификат? Почему диетолог про это ничего не сказала? Если фальшак вычесть из этих цифр, ведь все наоборот получится - МЕНЬШЕ в разы стали люди есть качественную рыбу, мясо и морепродукты. А фрукты вперед выехали 100 процентов за счет бананов, которые дешевле картошки сейчас ...
16 августа, 07:38
Алексей Рябухин
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Для ЗОЖ нужно есть макарошки.
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ЛКЛысый Кучерявый
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