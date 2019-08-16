Росстат рассказал, как за 40 лет изменился рацион россиян

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. За последние 40 лет россияне стали есть существенно меньше картофеля, но в два раза больше фруктов и ягод, говорится в тематическом За последние 40 лет россияне стали есть существенно меньше картофеля, но в два раза больше фруктов и ягод, говорится в тематическом отчете Росстата.

Так, по данным ведомства, в 1980 году на каждого жителя страны приходилось 117 килограммов картофеля, а в 2018-м этот показатель снизился до 59 килограммов. А вот потребление фруктов и ягод, наоборот, вдвое выросло — с 35 до 74 килограммов на человека в год.

Кроме того, россияне стали есть больше рыбы и рыбопродуктов (в 1980 году — 17 килограммов на человека, в 2018-м — уже 22), а также овощей и бахчевых (92 и 104 килограмма соответственно).

С мясом за это время изменения происходили дважды: в 1980 году этот показатель составлял в среднем 70 килограммов на человека, в 2000-м он снизился до 50 килограммов, а в 2018-м — вырос до 89.

Хлеба, круп и макарон среднестатистический россиянин в 2018 году съел 112 килограммов — на 16 меньше, чем в 1980-м. Серьезно снизилось и потребление молочных продуктов — с 390 до 266 килограммов, яиц — с 286 до 231 штуки, а также сахара и кондитерских изделий — с 35 до 31 килограмма.

Как рассказала РИА Новости врач-эндокринолог и диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Александрова, такое изменение картины потребления продуктов можно связать со стремлением к более здоровому образу жизни. "Потому что уже только ленивый не знает, что плохо есть много крахмала в виде картошки, много глютена в виде хлеба и что нужно обязательно есть овощи и фрукты", — сказала она.

По словам врача, выросли как число людей, заботящихся о своем здоровье, так и доступность овощей и фруктов. "Когда у нас были зеленые огурцы — к Новому году с дефицитом доставали, а сейчас и теплицы есть, и круглый год любые фрукты, овощи", — напомнила Александрова.

"Русские традиции с любовью к картошке и хлебу остаются, но, тем не менее, мы сдвигаемся в нужную сторону, в целом это, конечно, позитивные данные, но есть еще над чем работать", — считает она.