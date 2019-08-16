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РИА Новости

Эксперты рассказали, когда доллар будет стоить 70 рублей

03:34 16.08.2019 (обновлено: 09:05 16.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивДенежные купюры: российский рубли и доллары
Денежные купюры: российский рубли и доллары
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Курс доллара может вырасти до 70 рублей в случае провала рынка нефти ниже 50 долларов за баррель сорта Brent, падения мировых фондовых индексов еще на 10-15% и массового бегства инвесторов из рублевых гособлигаций, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
Впрочем, более вероятным они считают курс рубля к концу года в диапазоне 66-68 рублей за доллар.
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В августе основные мировые резервные валюты уже достигли многомесячных максимумов по отношению к российской: доллар поднимался до 66,59 рубля (впервые с 3 мая), евро - 74,25 рубля (с 11 марта). Это соответствует их росту с начала месяца на почти 3 рубля (4,8%) и 3,75 рубля (5,3%) соответственно.

Нефть по $50 и прочие шоки

Статистическую вероятность шока в экономике РФ, исходя из макроэкономической и рыночной финансовой статистики "новой России", можно оценить в 23%, подсчитал Александр Осин из ИК "Фридом финанс". "Эта вероятность отражает шансы финансового кризиса в РФ в ближайшие несколько кварталов. Соответственно, учитывая четкую и тесную взаимосвязь финансовой турбулентности с ослаблением курса рубля, примерно с этой вероятностью можно ожидать и роста курса доллара до 70 рублей в 2019 году", - отметил он.
Для роста курса доллара до уровня 70 рублей в ближайшей перспективе потребуется более масштабная коррекция мировых рынков - на 10-15%, считает Антон Покатович из компании "БКС премьер". По его оценке, наблюдающийся на этой неделе спад на многих торговых площадках еще не вошел в полноценную паническую фазу.
"Тем не менее, текущие настроения инвесторов продолжают характеризоваться повышенной тревожностью, и любой негатив по торговым переговорам США и КНР может восприниматься крайне болезненно. В перспективе августа-сентября это может стать триггером для фронтальных распродаж рисковых активов, что приведет к ослаблению рубля", - отметил аналитик.
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Доллар по 70 рублей стоит ожидать не ранее конца года, полагает Андрей Верников из компании "Церих кэпитал менеджмент". "Активизируются расходы на нацпроекты, и это окажет на влияние на курс. Но это худший вариант - при цене нефти Brent 50 долларов за баррель", - уточнил он.
Для подорожания доллара до 70 рублей необходимо сочетание следующих факторов: цены на нефть ниже 50 долларов за баррель и массовая продажа ОФЗ нерезидентами, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "И то, и другое может быть спровоцировано резким ростом рисков глобальной рецессии (что мы частично наблюдаем сейчас), но паника должна быть усугублена отсутствием реальных возможностей для поддержки экономики как со стороны центральных банков, так и со стороны правительств", - добавил он.
Риски провала котировок нефти ниже 50 долларов за баррель есть, и это действительно создаст условия для возможного движения курса в сторону уровня 70 рублей за доллар, полагает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".
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Наиболее вероятный сценарий

При дальнейшем замедлении глобальной экономики ведущие центральные банки могут начать программы количественного стимулирования с одновременным снижением базовых ставок, считает Кочетков. "Как правило, это приводит к росту спроса на высокодоходные валюты, к которым относится и рубль. Поэтому вероятность более слабого рубля есть, но по всем экономическим основаниям рубль является недооцененной валютой с реальным курсом ближе к 55-60 рублям за доллар, чем к 70 и выше", - отметил он.
Осин из ИК "Фридом финанс" и вовсе оценивает справедливую стоимость доллара в 40-50 рублей, а возможный курс доллара на конец текущего года в 63 рубля.
Если обвала рынка нефти не произойдет, то доллар в конце года будет стоить 67-68 рублей, оценил Верников из компании "Церих кэпитал менеджмент".
Если надежды рынка на деэскалацию торговой напряженности между США и Китаем все же сбудутся, курс до конца года окажется в диапазоне 66-67,5 рубля за доллар, при этом в периоды роста рыночной волатильности он может подскакивать и до 70 рублей за доллар, оценил Покатович из компании "БКС премьер".
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