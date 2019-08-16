В Японском море после пусков КНДР не заметили видимых сильных сейсмособытий

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Сейсмологи не зафиксировали в Японском море видимых сейсмособытий после возможных новых пусков из КНДР, сообщил РИА Новости представитель регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами.

Южнокорейские военные сообщили, что КНДР провела утром в пятницу пуски двух неопознанных снарядов из района Тхончхон в сторону Японского моря.

"Видимых сильных сейсмособытий не наблюдалось. Если слабые и были, то они не превысили порог и не отображались у нас, соответственно, (были) неощущаемые", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "может, всполох и был", но сейсмологи его не наблюдали. Специалист отметил, что сейсмособытия фиксируются магнитудой в среднем от 2.