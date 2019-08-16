Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-16T03:27Z
https://ria.ru/20190816/1557556936.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153174/38/1531743880_0:114:1500:958_1036x0_80_0_0_71a74b22f219bd62cbeebaca322decbe.jpg
РИА Новости

На Таймыре может полностью исчезнуть популяция диких северных оленей

03:27 16.08.2019
2244
© РИА Новости / Алексей КуденкоДикие северные олени Камчатки находятся под угрозой исчезновения
Дикие северные олени Камчатки находятся под угрозой исчезновения
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Популяция дикий северных оленей на Таймыре сократилась до 50 тысяч особей, которые могут быть "добиты" из-за бесконтрольного отстрела и добычи рогов в ближайшие два года, сообщил РИА Новости директор Центральносибирского заповедника Павел Кочкарев.
Ранее Минприроды сообщало, что рассмотрит в сентябре вопрос о включении диких северных оленей в список редких видов животных.
Вид на мысе Челюскина. Полуостров Таймыр
18 июля, 13:10РИА Новости
Ученый предупредил о рекордном росте температуры на Таймыре
"На протяжении последних десяти лет выбивают самых крупных, взрослых самцов и самок. Губительно сказывается на популяции оленей срезка пантов (рогов - ред.). Раньше панты не срезали, раньше проводили экспериментальная проба срезки пантов. Она проводилась под контролем ветеринаров. Срезы обрабатывались, на них вешались резинки. Сегодня подъезжают к оленю с болгаркой, спиливают рога и бросают животное. А это очаг для поступления инфекции и это происходит массово... Я думаю, что еще пара лет и все. Мы будем искать животных, чтобы их сохранять в каких-то вольерах и зоопарках", - сказал Кочкарев.
По сведениям Кочкарева, квота на добычу в этом году составляет 80 тысяч оленей, что больше, чем численность оленей.
Как пояснил собеседник агентства, учеты северных оленей не проводились в течение последних пяти лет, поэтому точных данных о состоянии популяции не было.
Калифорнийские морские свиньи могут исчезнуть в ближайшие годы
3 июля, 15:04РИА Новости
Экологи предсказали скорое вымирание еще одного вида млекопитающих
"Сейчас мы провели учет, данные предварительные, и я думаю, что когда мы обработаем информацию, то цифру по численности будем уменьшать. Мы, конечно, будет ситуацию будировать, но реально какие-то меры будут приняты через 1,5-2 года", - сказал Кочкарев.
Ученый отмечает, что северный олень мигрирующий вид и может перемещаться по тундре на расстояние до 4,5 тысячи километров. Поэтому даже значительные заповедные территории не могут предохранить оленей от варварской охоты.
Как вспоминает Кочкарев, в Советском союзе существовал специальный отряд, который контролировал отстрел северных оленей. Охотники не должны были выбивать крупных самцов и самок, отстреливать надо было пропорционально половозрастной структуре стада.
"На следующий год мы получали пополнение молодняка", - уточнил ученый.
Ученый пояснил, что стада дикого оленя являются частью природной системы тундры. Если массово здесь не будут пастись травоядные животные, то тундра будет зарастать, изменится состав растений и дальше по цепочке. Зарастание тундры может способствовать распространению лесных пожаров.
Пчела в утепленном улье
28 июня 2018, 12:18РИА Новости
Ученые раскрыли главную причину вымирания пчел
6025257
Обсудить 0
ТаймырРИА НаукаОбщество
Рекомендуем
Второй пилот самолета Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку в Жуковском
Второго пилота аварийно севшего в Подмосковье А321 госпитализировали
РИА
Новости
Лолита Милявская
"Ничего не меняется". Лолита обрушилась с критикой на Зеленского
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
Мальчика, заблудившегося в омской тайге, переводят из реанимации
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Лента
новостей
Командир лайнера Airbus А321 Дамир Юсупов во время общения с журналистами членов экипажа самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего жесткую посадку в поле у аэропорта Жуковский
Командир аварийно севшего А321 принес извинения пассажирам
Набережная пляжа Ривьера в Сочи после шторма
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Жена пилота А321 рассказала о его реакции на присвоение звания Героя России
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму оценили стратегию Зеленского по "возвращению" полуострова
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
"Ильич" из Little Big стал сотрудником "Связного" после проигранного спора
Банкноты номиналом 1 доллар США
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Девушка выбирает правильное питание
Росстат рассказал, как за 40 лет изменился рацион россиян
Полиция
Житель Ингушетии похитил тринадцатилетнюю девочку, чтобы жениться
Заснеженные горы в районе гавани города Тасиилак в Гренландии
В Гренландии ответили на идею Трампа купить остров
Бассейн в отеле Movenpick, Сус, Тунис
В турецкой Аланье российский турист утонул в бассейне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Международные рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг Аргентины
00:43В аэропорту Вашингтона прокомментировали сбой в системе погранконтроля
00:41Пьяный москвич с топором потребовал от банка закрыть его кредит
00:38Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов
00:18Tesla отказалась комментировать ход расследования аварии на МКАД
00:16Помпео может принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
00:11В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля
23:52Украинские военные открыли огонь по двум населенным пунктам, заявили в ЛНР
23:49Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах
23:25Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
23:10Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
23:04Эмир Катара поприветствовал приглашение Путина на ПМЭФ-2020
23:03В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину
23:00Эксперт прокомментировал сообщения о намерении Трампа купить Гренландию
22:48К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев
22:46Посольство России обвинило США в обострении ситуации в Персидском заливе
22:45"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами
22:38Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху
22:20В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
22:17СК выяснит, как ребенок попал под колеса детского паровозика в Саратове
Лента новостейМолния