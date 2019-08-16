На Таймыре может полностью исчезнуть популяция диких северных оленей

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Популяция дикий северных оленей на Таймыре сократилась до 50 тысяч особей, которые могут быть "добиты" из-за бесконтрольного отстрела и добычи рогов в ближайшие два года, сообщил РИА Новости директор Центральносибирского заповедника Павел Кочкарев.

Ранее Минприроды сообщало, что рассмотрит в сентябре вопрос о включении диких северных оленей в список редких видов животных.

"На протяжении последних десяти лет выбивают самых крупных, взрослых самцов и самок. Губительно сказывается на популяции оленей срезка пантов (рогов - ред.). Раньше панты не срезали, раньше проводили экспериментальная проба срезки пантов. Она проводилась под контролем ветеринаров. Срезы обрабатывались, на них вешались резинки. Сегодня подъезжают к оленю с болгаркой, спиливают рога и бросают животное. А это очаг для поступления инфекции и это происходит массово... Я думаю, что еще пара лет и все. Мы будем искать животных, чтобы их сохранять в каких-то вольерах и зоопарках", - сказал Кочкарев.

По сведениям Кочкарева, квота на добычу в этом году составляет 80 тысяч оленей, что больше, чем численность оленей.

Как пояснил собеседник агентства, учеты северных оленей не проводились в течение последних пяти лет, поэтому точных данных о состоянии популяции не было.

"Сейчас мы провели учет, данные предварительные, и я думаю, что когда мы обработаем информацию, то цифру по численности будем уменьшать. Мы, конечно, будет ситуацию будировать, но реально какие-то меры будут приняты через 1,5-2 года", - сказал Кочкарев.

Ученый отмечает, что северный олень мигрирующий вид и может перемещаться по тундре на расстояние до 4,5 тысячи километров. Поэтому даже значительные заповедные территории не могут предохранить оленей от варварской охоты.

Как вспоминает Кочкарев, в Советском союзе существовал специальный отряд, который контролировал отстрел северных оленей. Охотники не должны были выбивать крупных самцов и самок, отстреливать надо было пропорционально половозрастной структуре стада.

"На следующий год мы получали пополнение молодняка", - уточнил ученый.