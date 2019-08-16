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РИА Новости

Выпущенные КНДР снаряды не достигли экономической зоны Японии

03:24 16.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкНебоскребы на берегу района Тюо в Токио
Небоскребы на берегу района Тюо в Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 16 авг – РИА Новости. Правительство Японии утверждает, что выпущенные КНДР снаряды не достигли исключительной экономической зоны страны, сообщает агентство Киодо.
Южнокорейские военные заявили, что КНДР утром пятницы произвела пуски двух неопознанных снарядов из провинции Канвондо в сторону Японского моря.
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КНДР не намерена больше вести какие-либо переговоры с Южной Кореей
"Подтверждено, что ракеты не достигли японской территории или исключительной экономической зоны. В настоящее время прямой угрозы безопасности Японии нет", - цитирует агентство представителей японских властей.
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