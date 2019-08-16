Выпущенные КНДР снаряды не достигли экономической зоны Японии

Южнокорейские военные заявили, что КНДР утром пятницы произвела пуски двух неопознанных снарядов из провинции Канвондо в сторону Японского моря.

КНДР не намерена больше вести какие-либо переговоры с Южной Кореей

КНДР не намерена больше вести какие-либо переговоры с Южной Кореей

"Подтверждено, что ракеты не достигли японской территории или исключительной экономической зоны. В настоящее время прямой угрозы безопасности Японии нет", - цитирует агентство представителей японских властей.