Торгпред рассказал, в каком случае Франция увеличит поставки вина в Россию

ПАРИЖ, 16 авг - РИА Новости, Виктория Иванова. Если россияне будут отдавать предпочтение французскому вину, то рынок незамедлительно ответит увеличением поставок из Франции, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ во Франции Михаил Макаров.

"Российский рынок традиционно очень привлекателен для зарубежных производителей (вина): по данным ФТС России за 2018 год было ввезено вина на сумму примерно 940 млн евро, при этом на Францию пришлось только 18,2% экспорта", - сказал торгпред.

Он отметил, что "сильная конкуренция наблюдается со стороны Италии (29,5%), Испании (14,7%) и ряда стран Нового Света (25%)".