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РИА Новости

Торгпред рассказал, в каком случае Франция увеличит поставки вина в Россию

03:22 16.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЦех розлива на московском заводе шампанских вин
Цех розлива на московском заводе шампанских вин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 16 авг - РИА Новости, Виктория Иванова. Если россияне будут отдавать предпочтение французскому вину, то рынок незамедлительно ответит увеличением поставок из Франции, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ во Франции Михаил Макаров.
"Российский рынок традиционно очень привлекателен для зарубежных производителей (вина): по данным ФТС России за 2018 год было ввезено вина на сумму примерно 940 млн евро, при этом на Францию пришлось только 18,2% экспорта", - сказал торгпред.
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Он отметил, что "сильная конкуренция наблюдается со стороны Италии (29,5%), Испании (14,7%) и ряда стран Нового Света (25%)".
"В любом случае спрос рождает предложение: если российский потребитель отдаст предпочтение французскому вину, то рынок моментально ответит увеличением поставок из Франции", - заключил он.
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