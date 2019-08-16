Instagram вводит инструмент для обозначения фейкового контента

Сообщению может быть официально присвоен статус "фейкового" после проверки командой фактчекеров Instagram. Представитель Instagram Стефани Отуэй отметила, что маркированные таким образом сообщения не будут полностью удаляться с платформы, но их продвижение с помощью соответствующих хештегов будет запрещено.