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РИА Новости

Instagram вводит инструмент для обозначения фейкового контента

03:20 16.08.2019 (обновлено: 11:30 16.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконка социальной сети Instagram
Иконка социальной сети Instagram
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Сервис обмена фотографиями Instagram запустит функцию, которая позволит пользователям сообщать о фейковом контенте.
Как пишет портал Poynter, чтобы подать сигнал о подозрительной информации, пользователям Instagram будет достаточно кликнуть на три точки в верхнем правом углу сообщения Instagram и поочередно обозначить его как "несоответствующее" и "фейковое".
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Сообщению может быть официально присвоен статус "фейкового" после проверки командой фактчекеров Instagram. Представитель Instagram Стефани Отуэй отметила, что маркированные таким образом сообщения не будут полностью удаляться с платформы, но их продвижение с помощью соответствующих хештегов будет запрещено.
Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
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InstagramFacebook, Inc.Технологии
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