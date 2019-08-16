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РИА Новости

Минстрою предложили сделать бесплатным вход в общественные туалеты у музеев

03:15 16.08.2019
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© РИА Новости / Антон ДенисовОбщественный туалет
Общественный туалет
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил письмо главе Минстроя Владимиру Якушеву с просьбой разработать положение о минимальном количестве общественных туалетов в крупных городах России, а также рассмотреть возможность сделать для россиян бесплатным вход в эти комнаты, расположенных около музеев, текст обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
Как отмечает в своём обращении Петров, с наступлением летнего сезона он получает все большее число претензий к организации системы общественных туалетов в стране.
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19 ноября 2018, 14:03РИА Недвижимость
Клозет на сто лет: самые интересные общественные туалеты в МосквеСегодня, 19 ноября, отмечается всемирный день туалета, пожалуй, один из самых оригинальных праздников в мире. В связи с этим сайт "РИА Недвижимость" решил вспомнить об истории общественных клозетов в Москве.
Петров пишет, что к нему поступало обращение одной молодой семьи, которая отправилась на экскурсию в Эрмитаж вместе со своим маленьким ребёнком этим летом, на Дворцовой площади они не смогли найти доступного общественного туалета и пеленальной комнаты. Также депутат отметил, что получал похожую жалобу от пожилой семейной пары, отправившуюся на экскурсию в Москву, чтобы посетить Мавзолей.
"В данной связи прошу вас рассмотреть необходимость разработки положения о минимальном количестве общественных туалетов в крупных и средних городах страны. Помимо этого, прошу вас рассмотреть возможность оборудования публичных туалетов комнатами матери и ребенка (пеленательными), а также изучить вопрос отмены входной платы в туалеты, находящиеся в близости к музеям или культурным объектам, с граждан Российской Федерации", - говорится в обращении.
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