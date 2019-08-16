Минстрою предложили сделать бесплатным вход в общественные туалеты у музеев

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил письмо главе Минстроя Владимиру Якушеву с просьбой разработать положение о минимальном количестве общественных туалетов в крупных городах России, а также рассмотреть возможность сделать для россиян бесплатным вход в эти комнаты, расположенных около музеев, текст обращения имеется в распоряжении РИА Новости.

Как отмечает в своём обращении Петров, с наступлением летнего сезона он получает все большее число претензий к организации системы общественных туалетов в стране.

Петров пишет, что к нему поступало обращение одной молодой семьи, которая отправилась на экскурсию в Эрмитаж вместе со своим маленьким ребёнком этим летом, на Дворцовой площади они не смогли найти доступного общественного туалета и пеленальной комнаты. Также депутат отметил, что получал похожую жалобу от пожилой семейной пары, отправившуюся на экскурсию в Москву, чтобы посетить Мавзолей.