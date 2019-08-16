Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье

АНКАРА, 16 авг — РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкие отели не собираются отказываться от системы "все включено" (all inclusive), поскольку она пользуется высоким спросом у туристов, заявил РИА Новости глава Союза отельеров Средиземноморья Эркан Ягджы, комментируя просьбу торговцев-соотечественников ограничить применение этого стандарта.

По его словам, в Турции никто не имеет права обязать отели применять ту или иную систему обслуживания клиентов — каждый отель делает собственный выбор, и никто в это вмешиваться не может.

"Система "все включено" была создана рынком, и сам рынок решает, успешна она или нет. Если есть спрос, то будет и предложение. В Турции на эту систему существует высокий спрос, а значит, будут работать отели, которые считают ее для себя оптимальной", — сказал Ягджы.

По его словам, Турция — одна из тех стран, где такой вид отдыха наиболее распространен, и просьбы его отменить не имеют под собой никакого разумного основания.

"Периодически из-за этих прошений разговоры об отмене all inclusive возникают, но они уже порядком надоели, и мне кажется, пора уже заканчивать поднимать волну на эту тему", — добавил собеседник агентства.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что турецкие торговцы на курортах Сиде и Аланья попросили власти страны изменить стандарты системы "все включено" в отелях, так как она "убивает" их бизнес.