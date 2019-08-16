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РИА Новости

В России изобрели новую рацию для космонавтов

03:03 16.08.2019 (обновлено: 14:29 16.08.2019)
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© Фото : НИИ Космического приборостроения Новая рация для космонавтов
Новая рация для космонавтов
© Фото : НИИ Космического приборостроения
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В НИИ космического приборостроения (входит в Объединенную ракетно-космическую корпорацию госкорпорации "Роскосмос") создали опытный образец спутникового радиомаяка для аварийного запаса космонавтов, рассказал РИА Новости начальник научно-производственного комплекса института Геннадий Синягин.
Он отметил, что разработка аванпроекта устройства началась в конце 2016 года, а в нынешнем июле завершились предварительные испытания опытного образца. Межведомственные испытания должны закончиться в октябре 2020-го.
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Устройство предназначено для носимого аварийного запаса экипажа перспективного космического корабля "Федерация". С его помощью можно определить координаты места посадки, передать их спасателям и связаться с ними.
Как пояснил Синягин, при активации радиомаяк с помощью встроенного навигационного приемника, способного принимать сигналы российской системы ГЛОНАСС, американской GPS и европейской Galileo, определяет координаты, которые высвечиваются на жидкокристаллическом дисплее.
Затем радиомаяк автоматически отправляет сигнал SOS с координатами через международную космическую систему поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ, которую СССР, США, Канада и Франция создали для оказания помощи терпящим бедствие экипажам кораблей, самолетов, вертолетов и потерявшимся туристам. Сигнал может поступить спасателям уже через пять-семь минут после отправки.
Если навигационного сигнала в месте посадки нет, спутники КОСПАС-САРСАТ способны независимо определить местоположение радиомаяка, но с меньшей точностью. Координировать работы на месте посадки спасатели и космонавты могут посредством радиосвязи, которую также обеспечивает устройство, рассказал Синягин.
Радиомаяк заключен в ударопрочный, влагозащищенный корпус желтого цвета. Такая раскраска — требование для заметности аппаратуры системы КОСПАС-САРСАТ. Поскольку полеты космических кораблей проходят и над водой, то, в соответствии с требованиями к морской спасательной аппаратуре, в устройство встроили мигающий фонарик. Под водой он сможет проработать 30 минут.
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Аппарат весит 600 граммов, около половины из которых приходится на батарею. Ее энергии хватит на пять лет в выключенном режиме и на 24 часа — в режиме активной передачи сообщений при температуре до минус 40 градусов Цельсия. В менее экстремальных условиях расход энергии заметно меньше. По словам разработчиков, при создании "космического телефона" максимально использовались отечественные комплектующие.
В НИИ КП пояснили, что до сих пор Россия была единственной страной, космонавты которой получали оборудование, обеспечивающее поиск и спасание с помощью системы КОСПАС-САРСАТ. Однако после аварийной посадки "Союза МС-10" в 2018 году такие же устройства начали разрабатывать и другие страны, в первую очередь США и Китай.

Тревожная кнопка

На основе телефона для космонавтов НИИ КП в инициативном порядке разработал миниатюрное 200-граммовое устройство. Его потенциальными пользователями могут стать представители силовых структур, экипажи судов, в том числе идущих по Северному морскому пути, а также гражданские потребители. После активации маячок способен определять координаты места бедствия, передавать их через систему КОСПАС-САРСАТ и оповещать пользователя о доставке тревожного сообщения спасателям.
"С психологической точки зрения для находящегося в стрессовой ситуации человека важно, что отправленный им сигнал SOS принят спасателями", — рассказал Синягин.
По его словам, маячок способен работать в суровых условиях до минус 40 градусов более 50 часов. Предсерийный образец уже прошел испытания и получил международный сертификат КОСПАС-САРСАТ. В сентябре предприятие планирует произвести установочную партию для демонстрации возможностей устройства потенциальным потребителям.
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"Оснащение данными изделиями туристов-экстремалов, детей, пожилых людей, пассажиров речных судов и других групп, потенциально находящихся в зоне риска, позволит значительно повысить оперативность проведения операций поиска и спасания граждан России и, как следствие, снизить смертность в опасных ситуациях. Для полномерного функционирования данного сервиса, помимо маяка, уже существует вся инфраструктура, включая космическую группировку, наземные станции и центры обработки данных", — рассказал Синягин.
При этом, в отличие от США, Франции, Австралии и других стран, активно использующих КОСПАС-САРСАТ, в России нет закона, регламентирующего поиск и спасание людей с персональными радиомаяками этой системы.
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