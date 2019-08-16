Тайфун "Кроса" привел к паводку на юге и западе Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Дожди, начавшиеся в Приморье с приходом в Японское море тайфуна "Кроса", привели к формированию паводка на юге и западе региона, одна река вышла из берегов, сообщает Примгидромет.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье из-за выхода в Японское море тайфуна "Кроса". Отмечалось, что он принесет в регион дожди, штормовой ветер, у мысов с порывами до 28 метров в секунду, высокие волны в море, а также опасный подъем воды в реках. При этом, по данным синоптиков, тайфун пройдет по наиболее благоприятной для Приморья траектории - ближе к острову Хоккайдо, поэтому дождей выпадет меньше, чем если бы циклон прошел у побережья Приморского края.

"Начавшиеся сильные дожди, вызвали формирование паводков на реках южных и западных районов Приморья. Наиболее резкий и интенсивный подъем уровня воды наблюдается на правобережных притоках реки Раздольная в Уссурийском районе, реках Борисовка, Казачка - от 1,2 до 2 метров, река Борисовка вышла из низких берегов", - говорится сообщении.

На остальных реках в этих районах подъем уровня воды составляет 0,3-0,5 метра за сутки.

Синоптики уточняют, что в ближайшие двое суток подъем воды в реках продолжится, на малых реках вода поднимется на 1,8-3,5 метра, по основному течению рек - до двух метров. В Хасанском, Октябрьском, Уссурийском. Ханкайском, Пограничном районах реки могут выйти из берегов и подтопить населенные пункты.