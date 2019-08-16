ТОКИО, 16 авг — РИА Новости. КНДР не намерена больше вести какие-либо переговоры с Южной Кореей, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи КНДР не намерена больше вести какие-либо переговоры с Южной Кореей, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)

Представитель северокорейского Комитета по мирному объединению родины обрушился с критикой на власти Южной Кореи после речи президента Мун Чже Ина по случаю Дня освобождения Кореи и заявил, что Пхеньян не намерен еще раз садиться за стол переговоров с правительством Южной Кореи.

"Власти Южной Кореи хотят получить улов за счет будущих переговоров между КНДР и США, витая в облаках, если они считают, что следующий этап переговоров наступит естественным образом по окончании совместных с США военных учений, как смена сезонов в природе. Им лучше поскорее отказаться от подобных безрассудных желаний", — говорится в комментарии, обнародованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Представитель северокорейского Комитета также подчеркнул, что КНДР "больше не о чем разговаривать с властями Южной Кореи".

Поводом для критики со стороны северокорейских властей стало выступление президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина по случаю 74-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства. В частности, в ходе своего выступления южнокорейский глава заявил, что, "несмотря на серию тревожных действий со стороны Северной Кореи в недавнем прошлом, импульс к диалогу сохраняется, что является значительным результатом осуществляемого южнокорейским правительством процесса по установлению мира на Корейском полуострове".

По мнению же северокорейской стороны, подобные высказывания президента Южной Кореи являются пустыми и не более чем иллюстрацией к поговорке "гора родила мышь", а сам Мун Чжэ Ин — "наглец, каких еще поискать", который лишь "цитирует воодушевляющие слоганы".

"Сейчас совместные военные учения (Южной Кореи и США. — Прим. ред.) в разгаре, а их ключевая задача — уничтожение главных сил нашей армии в течение 90 дней, избавление от оружия массового уничтожения и "стабилизация жизни населения". Он (Мун Чжэ Ин. — Прим. ред.) часто говорит о "диалоге" между Севером и Югом, но с учетом сложившейся ситуации возникают вопросы о его способности мыслить здраво. Он в действительности наглец, каких поискать", — отмечается в комментарии.