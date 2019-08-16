ТОКИО, 16 авг — РИА Новости. Южнокорейские военные утверждают, что КНДР провела пуски двух неопознанных снарядов.
"Этим утром Северная Корея провела пуски двух неопознанных снарядов из района Тхончхон провинции Канвондо в сторону Японского моря", — цитирует агентство Ренхап представителей Объединенного комитета начальников штабов.
Каких-либо данных о выпущенных снарядах пока не поступало.
Начиная с 25 июля, после отказа США и Южной Кореи выполнить требование об отмене совместных военных учений, КНДР проводит испытательные пуски новых тактических ракет. Сегодняшний случай стал шестым в этой серии. В Пхеньяне заявляют, что делают это в знак предупреждения "милитаристам в Южной Корее".
В Сеуле и Токио расценивают это как испытание баллистических ракет малой дальности нового типа. Совбез ООН запрещает КНДР разработку и пуски баллистических ракет под угрозой ужесточения санкций.