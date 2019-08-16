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РИА Новости

КНДР провела пуски двух неопознанных снарядов

02:43 16.08.2019 (обновлено: 04:03 16.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПхеньян
Пхеньян
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 16 авг — РИА Новости. Южнокорейские военные утверждают, что КНДР провела пуски двух неопознанных снарядов.
"Этим утром Северная Корея провела пуски двух неопознанных снарядов из района Тхончхон провинции Канвондо в сторону Японского моря", — цитирует агентство Ренхап представителей Объединенного комитета начальников штабов.
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сингапуре. 14 ноября 2018
15 августа, 05:28РИА Новости
Мун Чжэ Ин призвал к скорейшему проведению рабочих контактов США и КНДР
Каких-либо данных о выпущенных снарядах пока не поступало.
Начиная с 25 июля, после отказа США и Южной Кореи выполнить требование об отмене совместных военных учений, КНДР проводит испытательные пуски новых тактических ракет. Сегодняшний случай стал шестым в этой серии. В Пхеньяне заявляют, что делают это в знак предупреждения "милитаристам в Южной Корее".
В Сеуле и Токио расценивают это как испытание баллистических ракет малой дальности нового типа. Совбез ООН запрещает КНДР разработку и пуски баллистических ракет под угрозой ужесточения санкций.
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Японское мореЮжная КореяКНДРВ мире
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