КНДР провела пуски двух неопознанных снарядов

Начиная с 25 июля, после отказа США и Южной Кореи выполнить требование об отмене совместных военных учений, КНДР проводит испытательные пуски новых тактических ракет. Сегодняшний случай стал шестым в этой серии. В Пхеньяне заявляют, что делают это в знак предупреждения "милитаристам в Южной Корее".