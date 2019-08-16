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РИА Новости

При крушении самолета в США пострадал чемпион автогонок NASCAR

01:57 16.08.2019 (обновлено: 02:01 16.08.2019)
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© AP Photo / Mark LongЧемпион автогонок NASCAR Дейл Эрнхардт-младший
Чемпион автогонок NASCAR Дейл Эрнхардт-младший
© AP Photo / Mark Long
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Легкомоторный самолет, на борту которого находился чемпион автогонок NASCAR Дейл Эрнхардт-младший и его семья, потерпел крушение в США, все участники инцидента были госпитализированы, сообщает телеканал NBC.
По данным федерального агентства гражданской авиации США (FAA), самолет Cessna Citation при посадке на аэродроме в городе Элизабеттаун (штат Теннесси) выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.
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Сестра автогонщика, Келли Эрнхардт подтвердила, что в самолете находился ее брат, его супруга Эми и годовалая дочка Айла.
"Все в безопасности и направлены в больницу для дальнейшей оценки состояния", - сообщила женщина. Согласно FAA, оба пилота самолета также не получили серьезных повреждений.
Эрнхардт-младший является двукратным чемпионом гонок NASCAR. Он завершил карьеру после сезона 2017 года. Его отец Дейл Эрнхардт-старший, семикратный чемпион NASCAR, погиб во время гонки в 2001 году.
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