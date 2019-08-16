При крушении самолета в США пострадал чемпион автогонок NASCAR

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Легкомоторный самолет, на борту которого находился чемпион автогонок NASCAR Дейл Эрнхардт-младший и его семья, потерпел крушение в США, все участники инцидента были госпитализированы, сообщает телеканал Легкомоторный самолет, на борту которого находился чемпион автогонок NASCAR Дейл Эрнхардт-младший и его семья, потерпел крушение в США, все участники инцидента были госпитализированы, сообщает телеканал NBC

По данным федерального агентства гражданской авиации США (FAA), самолет Cessna Citation при посадке на аэродроме в городе Элизабеттаун (штат Теннесси) выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

Сестра автогонщика, Келли Эрнхардт подтвердила, что в самолете находился ее брат, его супруга Эми и годовалая дочка Айла.

"Все в безопасности и направлены в больницу для дальнейшей оценки состояния", - сообщила женщина. Согласно FAA, оба пилота самолета также не получили серьезных повреждений.