США нужно больше психбольниц, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил за открытие специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.
“Я хочу, чтобы люди помнили слово “психическое заболевание”. Эти люди психически больные, и никто не говорит об этом. Я думаю, что нам нужно вновь строить специальные учреждения (для психически больных). Нам нужно открывать специальные учреждения, мы не можем позволить, чтобы эти люди находились на улицах”, - сказал он журналистам.
Утром 3 августа 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 ранены. Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, свыше 30 пострадали.