США нужно больше психбольниц, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил за открытие специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.

“Я хочу, чтобы люди помнили слово “психическое заболевание”. Эти люди психически больные, и никто не говорит об этом. Я думаю, что нам нужно вновь строить специальные учреждения (для психически больных). Нам нужно открывать специальные учреждения, мы не можем позволить, чтобы эти люди находились на улицах”, - сказал он журналистам.