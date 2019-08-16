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РИА Новости

США нужно больше психбольниц, заявил Трамп

01:55 16.08.2019
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© AP Photo / Evan Vucci Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил за открытие специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.
“Я хочу, чтобы люди помнили слово “психическое заболевание”. Эти люди психически больные, и никто не говорит об этом. Я думаю, что нам нужно вновь строить специальные учреждения (для психически больных). Нам нужно открывать специальные учреждения, мы не можем позволить, чтобы эти люди находились на улицах”, - сказал он журналистам.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 01:49РИА Новости
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Утром 3 августа 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 ранены. Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, свыше 30 пострадали.
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Дональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
Это точно. И ещё, Доня, нужны психбольнические базы на Украине, в Польше, Грузии, Мелкобритании и у прибалтийских тигров.
16 августа, 02:32
ЛКЛысый Кучерявый
4860003
Вот в этом он прав! Невозможно же всех психически больных американцев размещать только в "Белом доме", ведь результаты слишком плачевные...
16 августа, 04:49
НпНе помню dedushka
24100000
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