Трамп признался, что обеспокоен ситуацией в Гонконге

ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что председатель КНР Си Цзиньпин сможет договориться с оппозиционерами в Гонконге.

"Я бы очень хотел, чтобы Китай гуманно решил проблему в Гонконге. И я думаю, они могут это сделать очень быстро. Я уверен, что (Си Цзиньпин) сможет решить эту проблему быстро, если поговорит с представителями (оппозиции в Гонконге)", - сказал он журналистам.

Он признался, что обеспокоен ситуацией в Гонконге.

Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.