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РИА Новости

Трамп признался, что обеспокоен ситуацией в Гонконге

01:00 16.08.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что председатель КНР Си Цзиньпин сможет договориться с оппозиционерами в Гонконге.
"Я бы очень хотел, чтобы Китай гуманно решил проблему в Гонконге. И я думаю, они могут это сделать очень быстро. Я уверен, что (Си Цзиньпин) сможет решить эту проблему быстро, если поговорит с представителями (оппозиции в Гонконге)", - сказал он журналистам.
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Он признался, что обеспокоен ситуацией в Гонконге.
Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
Власти Китая на фоне ситуации в городе и в ответ на комментарии американских политиков неоднократно призывали США не вмешиваться в дела Гонконга.
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