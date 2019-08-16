В Магасе показали, в каких условиях живут перевезенные с Оренбуржья медведи

НАЛЬЧИК, 16 авг – РИА Новости. Перевезенных в Ингушетию медведей, которые содержались в клетке в придорожном кафе в Оренбуржье, поместили в просторные вольеры, где им обеспечивается уход и питание, сообщил мэр Магаса Беслан Цечоев.

В августе прошлого года сообщалось, что зоозащитница из Самарской области Ангелина Гриневич открыла сбор средств для выкупа семьи медведей, которых хозяин придорожного трактира на трассе в Оренбургской области запер в клетке и выставил на продажу. Косолапых мужчина оценил в 300 тысяч рублей. Защитники диких животных пожаловались в природоохранную прокуратуру. По их словам, медведям Потапу, Вале и их детенышу Мане грозила опасность оказаться в руках недобросовестных покупателей, кроме того, животные живут в тесной клетке в качестве развлечения посетителей кафе и часто недокормлены.

В июле 2019 года мэр Магаса Беслан Цечоев сообщил, что медведей заберут в Ингушетию, чтобы адаптировать их к нормальным условиям жизни и вернуть в привычную им среду обитания. В начале августа медведей, которые, по словам мэра, находились в очень плохом физическом состоянии, доставили в Магас.

"Свое переселение из тесной клетки в просторные вольеры медведи восприняли очень эмоционально. Малыш буквально носился по клетке от радости", - написал Цечоев в своем аккаунте в соцсети Instagram