Трамп оценил состояние американской экономики

ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американская экономика находится в прекрасном состоянии, в то время как у Китая имеются большие проблемы.

"Экономика в прекрасном состоянии. У нас будет очень длительный период богатства и успеха. У Китая дела идут очень-очень плохо", - сказал он журналистам.

Накануне индексы американских бирж резко снизились на опасениях относительно дальнейшего роста экономики США и Германии, а также торговой войны США с КНР. Трамп отреагировал на это, заявив, что экономика США по-прежнему сильна, и в нее текут потоки новых инвестиций. При этом Трамп раскритиковал американский центробанк - Федеральную резервную систему - за слишком медленное, по его мнению, снижение учетной ставки.