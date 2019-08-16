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РИА Новости

Трамп оценил состояние американской экономики

00:50 16.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американская экономика находится в прекрасном состоянии, в то время как у Китая имеются большие проблемы.
"Экономика в прекрасном состоянии. У нас будет очень длительный период богатства и успеха. У Китая дела идут очень-очень плохо", - сказал он журналистам.
Президент США Дональд Трамп
5 августа, 08:00РИА Новости
Дональд Трамп ударил по рублю: тарифы страшнее санкций
Накануне индексы американских бирж резко снизились на опасениях относительно дальнейшего роста экономики США и Германии, а также торговой войны США с КНР. Трамп отреагировал на это, заявив, что экономика США по-прежнему сильна, и в нее текут потоки новых инвестиций. При этом Трамп раскритиковал американский центробанк - Федеральную резервную систему - за слишком медленное, по его мнению, снижение учетной ставки.
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Дональд ТрампСШАЭкономика
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