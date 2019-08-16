В Аргентине до конца года отменили НДС на ряд продуктов питания

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 авг – РИА Новости. Правительство Аргентины на фоне обрушения национальной валюты и роста цен в магазинах решило отменить НДС на социально значимые продукты питания, это может компенсировать сильный рост цен в магазинах, следует из заявления президента страны Маурисио Макри.

В последние дни Аргентина переживает усугубившийся экономический кризис, вызванный итогами праймериз. Президентские выборы пройдут в октябре, но на праймериз 11 августа левоцентристская оппозиция во главе с Альберто Фернандесом с большим отрывом опередила команду Макри (48% против 32%). На следующий же день после голосования песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение.

"Я принял исключительное решение, которое не принималось за всю историю нашей страны. Мы отменим НДС на первостепенные продукты, которые покупают аргентинские семьи… Эта мера будет действовать до конца года", - сказал Макри, обращаясь к гражданам. Его заявление транслировалось в Twitter

С пятницы 21%-ный НДС больше не будет взиматься c хлеба, молока, масла, макарон, риса, муки, консервированных фруктов, овощей и любимого аргентинцами мате.

Как рассказал РИА Новости жители Буэнос-Айреса, цены в магазинах уже выросли на 20%, причем даже на те продукты, которые производятся внутри страны.

"Ну ладно импорт, это я еще могу понять, но почему растут цены на то, что мы сами у себя производим?" - возмущается Беатрис.