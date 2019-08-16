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РИА Новости

В Аргентине до конца года отменили НДС на ряд продуктов питания

00:49 16.08.2019
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© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 авг – РИА Новости. Правительство Аргентины на фоне обрушения национальной валюты и роста цен в магазинах решило отменить НДС на социально значимые продукты питания, это может компенсировать сильный рост цен в магазинах, следует из заявления президента страны Маурисио Макри.
В последние дни Аргентина переживает усугубившийся экономический кризис, вызванный итогами праймериз. Президентские выборы пройдут в октябре, но на праймериз 11 августа левоцентристская оппозиция во главе с Альберто Фернандесом с большим отрывом опередила команду Макри (48% против 32%). На следующий же день после голосования песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение.
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"Я принял исключительное решение, которое не принималось за всю историю нашей страны. Мы отменим НДС на первостепенные продукты, которые покупают аргентинские семьи… Эта мера будет действовать до конца года", - сказал Макри, обращаясь к гражданам. Его заявление транслировалось в Twitter.
С пятницы 21%-ный НДС больше не будет взиматься c хлеба, молока, масла, макарон, риса, муки, консервированных фруктов, овощей и любимого аргентинцами мате.
Как рассказал РИА Новости жители Буэнос-Айреса, цены в магазинах уже выросли на 20%, причем даже на те продукты, которые производятся внутри страны.
"Ну ладно импорт, это я еще могу понять, но почему растут цены на то, что мы сами у себя производим?" - возмущается Беатрис.
"Цены выросли буквально на все, минимум процентов на 20%. Я не знаю, как быть", - говорит Елена.
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