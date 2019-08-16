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РИА Новости
Культура

В Российском фонде культуры представят концепции развития театра Волкова

00:40 16.08.2019
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CC BY-SA 4.0 / Николай Васильевич Белавин / Здание городского театра / Cropped imageЗдание Российский театр драмы имени Ф. Волкова в Ярославле
Здание Российский театр драмы имени Ф. Волкова в Ярославле
CC BY-SA 4.0 / Николай Васильевич Белавин / Здание городского театра / Cropped image
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Девять претендентов на должность худрука ярославского театра драмы имени Волкова представят концепции развития учреждения на очной защите в Российском фонде культуры, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
Ранее в Минкультуры сообщили, что министерство ведет переговоры с несколькими кандидатами на должность художественного руководителя ярославского театра драмы имени Волкова.
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"16 августа 2019 года в Российском фонде культуры состоится очная защита концепций развития Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова. Конкурс был объявлен министерством культуры 23 июля, прием заявок завершился 9 августа. Всего в Минкультуры России поступило девять заявок", - говорится в сообщении.
В комиссию по рассмотрению концепций развития театра вошли глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков, худрук Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков, ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев и многие другие.
Ранее в распоряжение РИА Новости поступило письмо коллектива театра имени Волкова, который попросил министра культуры РФ Владимира Мединского решить конфликт, мешающий работе, между директором Алексеем Туркаловым и худруком Евгением Марчелли. Позже Мединский сказал, что по итогам совещания директор театра освобожден от должности, худруку объявлен выговор. Марчелли сообщил журналистам, что написал заявление об уходе. По словам Мединского, имя нового худрука объявят 19 августа.
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КультураТеатр драмы имени Федора ВолковаЯрославль
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