Закрытое заседание Совбеза ООН по Джамму и Кашмиру пройдет в пятницу

ООН, 16 авг – РИА Новости. Закрытые консультации Совбеза ООН по ситуации вокруг Джамму и Кашмира пройдут в пятницу – представителей Пакистана и Индии, согласно регламенту, на заседании не будет.

Президент Индии Рам Натх Ковинд 5 августа подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. На следующий день эта инициатива была одобрена парламентом.

Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против этого шага. Премьер-министр исламской республики Имран Хан распорядился о создании специального комитета для проработки юридического, политического и дипломатического ответа на решение Индии по Джамму и Кашмиру. Исламабад объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двусторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей.

Власти Пакистана направили письмо в Совбез ООН, в котором просили помочь заставить Индию выполнять резолюции СБ, касающиеся статуса Джамму и Кашмира. Позднее Пакистан запросил проведения срочной встречи Совбеза в связи с действиями Индии по Джамму и Кашмиру. Исламабад также выступил с просьбой, чтобы в заседании Совбеза позволили участвовать представителю правительства Пакистана.

В среду Китай, который был серьезно обеспокоен эскалацией ситуации вокруг Джамму и Кашмира, также обратился с запросом на проведение заседания Совбеза.

Как сообщил РИА Новости дипломатический источник, постпредство Пакистана положительно восприняло известие о встрече СБ ООН. По его словам, пакистанская сторона восприняла это решение как признание всей серьезности вопроса, "который представляет собой серьезную угрозу международному миру и безопасности".

Говоря о перспективах обращения Пакистана в Международный суд ООН, источник не исключил, что на каком-то этапе страна может прибегнуть к этому шагу.

В заседании в пятницу, как ожидается, примут участие только 15 членов СБ ООН – пять постоянных и десять непостоянных. Так как заседание закрытое, участие представителей Пакистана и Индии в нем не предполагается.